女子ゴルフのアース・モンダミンカップはあす25日に千葉県・カメリアヒルズカントリークラブ（6699ヤード、パー72）で開幕する。

今大会にそろって出場するセキ・ユウティン（28）とユウリ（24＝いずれも中国）の美人姉妹は「うれしいです」と22年日本女子オープン以来の同時出場を喜んだ。

22年のゴルフ5レディースで優勝している姉は今季、最終予選会（QT）ランク44位の資格でツアーに参戦。リゾートトラスト・レディースで3位に入るなど、まずまずの成績を収め、第1回リランキングの12位で9月までの出場資格を得ている。

この日は姉妹でコースを回り最終調整した。姉は「2人ともレベルがアップしていて、一緒に練習するのも効率が良かったです。例えば私は右のラフを試して、（妹は）左ラフを試して。交互にヘルプしながらやりました」と笑顔で話した。

調子は上向きのようで「（開幕を）楽しみにしています。今週はベスト10内に入れればうれしいです」と目標を語った。

一方の妹は、昨年日本ツアーのプロテストに失敗したものの、中国でポイントランク1位となり中国女子プロゴルフ協会の推薦で今大会の出場権を手にした。4年ぶりの日本ツアー出場となり「相変わらず雰囲気がとても良くて、選手も強いので、今週は楽しみながら自分のプレーができればと思います」。今季は2月に中国の試合で2位に入ったが、3月に体調を崩し調子を落とした。

それでも「ゴルフの調子は良い感じです。今週は自分の実力を発揮できたら良いなと思います」

7月から始まる日本女子プロゴルフ協会プロテストの2次予選にも挑戦する予定だけに、今週は弾みをつけたいところだ。