オリックス・高島泰都投手が、25日ソフトバンク戦の予告先発として公示された。

「一人一人しっかり抑えていくことだけを考えたい。長い先を見ずに、1イニング1イニングで結果的に伸びていったらいい。打たれても次の打者を抑える気持ちで、つながれないように意識して投げたい」

先発ローテーションを回っていた曽谷が、全体練習が行われた今月18日のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板後、コンディション不良を発症。開幕ローテ入りして3勝を挙げるも、今月12日の再昇格後は中継ぎ待機を続けていた3年目右腕に、急きょ再び先発のチャンスがめぐってきた。

「春先は良くてというところもあるんで。ここで、もう一回波を持ってこないといけないと思う」

敵地・みずほペイペイでのソフトバンク戦は4月17日に先発し、6回2失点で勝利投手になっている。「前回投げた時は味方の援護も（9点と）多くて、気持ち的には1、2点オッケーでしっかり一人抑えていく気持ちで投げられていた。一緒の気持ちで明日も気負わずいけたら」と、初回から全力でぶつかる決意だ。