山形県酒田市で市内の子育て支援施設が集まり、１日だけの遊び場が作られ、子どもたちが元気よく遊び回りました。

【写真を見る】子どもは遊び回り、ママ友づくりやスタッフとの交流も 子育て支援施設が合同で開く「1日だけの遊び場」 （山形・酒田市）

きょう開かれたこのイベントは、酒田市内の７か所の子育て支援施設が合同で開いたものです。

きょうは０歳から６歳までの子どもたちとその保護者１４０人が参加しました。

以前はそれぞれの施設でイベントを開いていましたが、去年から合同で開くようになりました。

これにより、施設のスタッフや保護者同士での交流が出来るようになり、より厚みのある子育て支援につながるということです。

■久しぶりに会うママ友と積もる話も♪

親は「普段なかなか行けない支援センターさんとかも来ていて、先生たちと久しぶりにお会いすることが出来て、何より子どもがすごく楽しそうに遊んでいたのですごい楽しかった。久しぶりにお会いしたお母さんもいて子ども生まれたんだねみたいな感じでお話も出来てうれしかった」

親は「こういうイベントがあるの楽しいなと思って、子どもも楽しんでくれたのでうれしいです。知り合いのお母さんとかもいて初めて会うお母さんとかもお話したりして、こういったところでママ友作れるのかなとも思った。子どもが楽しんでいるのが一番」

どんなに大きな声を出してもどんなに走ってもいい会場で、子どもたちは目一杯遊び、保護者や施設のスタッフは交流を深め、子どもも大人も充実した時間を過ごしているようでした。