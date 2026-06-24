亀梨和也、エモーショナルなラブソング「WAVE」を先行配信スタート！1stアルバム『WAVE』のコンセプトを体現した1曲
亀梨和也の1stアルバム『WAVE』（7月8日リリース）のリード曲「WAVE」の先行配信がスタートした。
■亀梨が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだアルバム『WAVE』
アルバムタイトル『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだ1枚。そんな1stアルバムから先行配信が始まったリード曲「WAVE」は、亀梨の魅力を余すことなく表現したエモーショナルなラブソングだ。深い海の底から水面の光を見上げるような、儚く幻想的な世界観とともに寄せては返す感情の“WAVE”が表現された、まさにアルバムコンセプトを体現した1曲となっている。
また、iTunes、Apple Music、Spotifyではアルバムの事前予約がそれぞれスタート。事前予約をすると7月8日0時にアルバムが自動でライブラリに追加されるため、ぜひチェックしよう。
さらに「WAVE」の先行配信を記念して、Apple Music Pre-add / Spotify Pre-saveキャンペーンの開催も決定。応募した人全員に『“Pre-add / Pre-save”限定 Thank you動画』がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
そして、「WAVE」配信開始を記念して、現在各ストリーミングサービスでは亀梨和也の全楽曲が収められた「亀梨和也Official Discography」プレイリストも公開中。こちらも要チェックだ。
■リリース情報
2026.04.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Diamond」
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「WAVE」
2026.07.08 ON SALE
ALBUM『WAVE』
＜収録曲＞
1. WAVE
2. Crushing On You
3. POMPEII
4. TALK to ME
5. 36度5分
6. ゆらゆら
7. Passion Overdose
8. さよならの代わりに
9. Chemistry
10. ’O sole mio 日本テレビ系プロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL 2026』イメージソング/日本テレビ系『Going! Sports&News』テーマソング
11. ここにいなくても
12. Diamond ドラマ『ストーブリーグ』主題歌
（通常盤ボーナストラック）
13. Love it!!
■関連リンク
亀梨和也 OFFICIAL SITE
https://kazuya-kamenashi.com/