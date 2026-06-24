亀梨和也、エモーショナルなラブソング「WAVE」を先行配信スタート！1stアルバム『WAVE』のコンセプトを体現した1曲

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亀梨和也の1stアルバム『WAVE』（7月8日リリース）のリード曲「WAVE」の先行配信がスタートした。

■亀梨が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだアルバム『WAVE』

アルバムタイトル『WAVE』は、心や感情の“波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの“WAVE”を表現しており、亀梨自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだ1枚。そんな1stアルバムから先行配信が始まったリード曲「WAVE」は、亀梨の魅力を余すことなく表現したエモーショナルなラブソングだ。深い海の底から水面の光を見上げるような、儚く幻想的な世界観とともに寄せては返す感情の“WAVE”が表現された、まさにアルバムコンセプトを体現した1曲となっている。

また、iTunes、Apple Music、Spotifyではアルバムの事前予約がそれぞれスタート。事前予約をすると7月8日0時にアルバムが自動でライブラリに追加されるため、ぜひチェックしよう。

さらに「WAVE」の先行配信を記念して、Apple Music Pre-add / Spotify Pre-saveキャンペーンの開催も決定。応募した人全員に『“Pre-add / Pre-save”限定 Thank you動画』がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

そして、「WAVE」配信開始を記念して、現在各ストリーミングサービスでは亀梨和也の全楽曲が収められた「亀梨和也Official Discography」プレイリストも公開中。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Diamond」

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「WAVE」

2026.07.08 ON SALE

ALBUM『WAVE』

＜収録曲＞

1. WAVE

2. Crushing On You

3. POMPEII

4. TALK to ME

5. 36度5分

6. ゆらゆら

7. Passion Overdose

8. さよならの代わりに

9. Chemistry

10. ’O sole mio 日本テレビ系プロ野球中継『DRAMATIC BASEBALL 2026』イメージソング/日本テレビ系『Going! Sports&News』テーマソング

11. ここにいなくても

12. Diamond ドラマ『ストーブリーグ』主題歌

（通常盤ボーナストラック）

13. Love it!!

■関連リンク

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/