　6月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは258銘柄。東証終値比で上昇は126銘柄、下落は99銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが46銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は310円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4978>　リプロセル　　　　154.1　 +34.1（ +28.4%）
2位 <3010>　ポラリスＨＤ　　　211.5　 +43.5（ +25.9%）
3位 <584A>　ＬｉＮＫＸ　　　　 2075　　+400（ +23.9%）
4位 <2961>　日本調理機　　　　 6620　 +1000（ +17.8%）
5位 <9240>　デリバリコン　　　　429　　 +49（ +12.9%）
6位 <6135>　牧野フ　　　　　　16000　 +1690（ +11.8%）
7位 <6740>　Ｊディスプレ　　　　 66　　　+6（ +10.0%）
8位 <6629>　Ｔホライゾン　　　 1144　　+100（　+9.6%）
9位 <6181>　タメニー　　　　　　109　　　+9（　+9.0%）
10位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　 89　　　+6（　+7.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　2.7　　-0.3（ -10.0%）
2位 <9444>　トーシンＨＤ　　　　259　　 -19（　-6.8%）
3位 <5110>　住友ゴ　　　　　　 2015　-128.5（　-6.0%）
4位 <4069>　ブルーミーム　　　600.1　 -36.9（　-5.8%）
5位 <4586>　メドレックス　　　　 49　　　-3（　-5.8%）
6位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　 38.7　　-2.3（　-5.6%）
7位 <4584>　キッズバイオ　　　127.2　　-6.8（　-5.1%）
8位 <3550>　ＡＴＡＯ　　　　　204.3　 -10.7（　-5.0%）
9位 <3985>　テモナ　　　　　　161.6　　-8.4（　-4.9%）
10位 <3807>　フィスコ　　　　　 80.8　　-4.2（　-4.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5108>　ブリヂストン　　　 3470　+106.0（　+3.2%）
2位 <2802>　味の素　　　　　　 5598　　+118（　+2.2%）
3位 <6920>　レーザーテク　　　51608　　+998（　+2.0%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　25150　　+365（　+1.5%）
5位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1545　 +20.0（　+1.3%）
6位 <285A>　キオクシア　　　　93650　 +1150（　+1.2%）
7位 <6963>　ローム　　　　　　 5335　　 +57（　+1.1%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　 6379　　 +66（　+1.0%）
9位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　 3748.4　 +37.4（　+1.0%）
10位 <8750>　第一ライフ　　　　 1745　 +17.0（　+1.0%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6753>　シャープ　　　　　649.7　 -15.8（　-2.4%）
2位 <5711>　三菱マ　　　　　 4517.5　 -41.5（　-0.9%）
3位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 3820　 -18.0（　-0.5%）
4位 <4689>　ラインヤフー　　　　404　　-1.9（　-0.5%）
5位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 1552.1　　-6.9（　-0.4%）
6位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　144.7　　-0.4（　-0.3%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2775　　-7.5（　-0.3%）
8位 <5401>　日本製鉄　　　　　546.1　　-1.1（　-0.2%）
9位 <1928>　積水ハウス　　　　 3201　　-6.0（　-0.2%）
10位 <8031>　三井物　　　　　　 4588　　　-8（　-0.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース