[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇126銘柄・下落99銘柄（東証終値比）
6月24日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは258銘柄。東証終値比で上昇は126銘柄、下落は99銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は66銘柄。うち値上がりが46銘柄、値下がりは14銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は310円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4978> リプロセル 154.1 +34.1（ +28.4%）
2位 <3010> ポラリスＨＤ 211.5 +43.5（ +25.9%）
3位 <584A> ＬｉＮＫＸ 2075 +400（ +23.9%）
4位 <2961> 日本調理機 6620 +1000（ +17.8%）
5位 <9240> デリバリコン 429 +49（ +12.9%）
6位 <6135> 牧野フ 16000 +1690（ +11.8%）
7位 <6740> Ｊディスプレ 66 +6（ +10.0%）
8位 <6629> Ｔホライゾン 1144 +100（ +9.6%）
9位 <6181> タメニー 109 +9（ +9.0%）
10位 <3358> Ｔｒａｉｌ 89 +6（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 2.7 -0.3（ -10.0%）
2位 <9444> トーシンＨＤ 259 -19（ -6.8%）
3位 <5110> 住友ゴ 2015 -128.5（ -6.0%）
4位 <4069> ブルーミーム 600.1 -36.9（ -5.8%）
5位 <4586> メドレックス 49 -3（ -5.8%）
6位 <4833> Ｄｅｆコン 38.7 -2.3（ -5.6%）
7位 <4584> キッズバイオ 127.2 -6.8（ -5.1%）
8位 <3550> ＡＴＡＯ 204.3 -10.7（ -5.0%）
9位 <3985> テモナ 161.6 -8.4（ -4.9%）
10位 <3807> フィスコ 80.8 -4.2（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5108> ブリヂストン 3470 +106.0（ +3.2%）
2位 <2802> 味の素 5598 +118（ +2.2%）
3位 <6920> レーザーテク 51608 +998（ +2.0%）
4位 <4062> イビデン 25150 +365（ +1.5%）
5位 <2502> アサヒ 1545 +20.0（ +1.3%）
6位 <285A> キオクシア 93650 +1150（ +1.2%）
7位 <6963> ローム 5335 +57（ +1.1%）
8位 <5803> フジクラ 6379 +66（ +1.0%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3748.4 +37.4（ +1.0%）
10位 <8750> 第一ライフ 1745 +17.0（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 649.7 -15.8（ -2.4%）
2位 <5711> 三菱マ 4517.5 -41.5（ -0.9%）
3位 <6701> ＮＥＣ 3820 -18.0（ -0.5%）
4位 <4689> ラインヤフー 404 -1.9（ -0.5%）
5位 <5411> ＪＦＥ 1552.1 -6.9（ -0.4%）
6位 <9432> ＮＴＴ 144.7 -0.4（ -0.3%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2775 -7.5（ -0.3%）
8位 <5401> 日本製鉄 546.1 -1.1（ -0.2%）
9位 <1928> 積水ハウス 3201 -6.0（ -0.2%）
10位 <8031> 三井物 4588 -8（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4978> リプロセル 154.1 +34.1（ +28.4%）
2位 <3010> ポラリスＨＤ 211.5 +43.5（ +25.9%）
3位 <584A> ＬｉＮＫＸ 2075 +400（ +23.9%）
4位 <2961> 日本調理機 6620 +1000（ +17.8%）
5位 <9240> デリバリコン 429 +49（ +12.9%）
6位 <6135> 牧野フ 16000 +1690（ +11.8%）
7位 <6740> Ｊディスプレ 66 +6（ +10.0%）
8位 <6629> Ｔホライゾン 1144 +100（ +9.6%）
9位 <6181> タメニー 109 +9（ +9.0%）
10位 <3358> Ｔｒａｉｌ 89 +6（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 2.7 -0.3（ -10.0%）
2位 <9444> トーシンＨＤ 259 -19（ -6.8%）
3位 <5110> 住友ゴ 2015 -128.5（ -6.0%）
4位 <4069> ブルーミーム 600.1 -36.9（ -5.8%）
5位 <4586> メドレックス 49 -3（ -5.8%）
6位 <4833> Ｄｅｆコン 38.7 -2.3（ -5.6%）
7位 <4584> キッズバイオ 127.2 -6.8（ -5.1%）
8位 <3550> ＡＴＡＯ 204.3 -10.7（ -5.0%）
9位 <3985> テモナ 161.6 -8.4（ -4.9%）
10位 <3807> フィスコ 80.8 -4.2（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5108> ブリヂストン 3470 +106.0（ +3.2%）
2位 <2802> 味の素 5598 +118（ +2.2%）
3位 <6920> レーザーテク 51608 +998（ +2.0%）
4位 <4062> イビデン 25150 +365（ +1.5%）
5位 <2502> アサヒ 1545 +20.0（ +1.3%）
6位 <285A> キオクシア 93650 +1150（ +1.2%）
7位 <6963> ローム 5335 +57（ +1.1%）
8位 <5803> フジクラ 6379 +66（ +1.0%）
9位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3748.4 +37.4（ +1.0%）
10位 <8750> 第一ライフ 1745 +17.0（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6753> シャープ 649.7 -15.8（ -2.4%）
2位 <5711> 三菱マ 4517.5 -41.5（ -0.9%）
3位 <6701> ＮＥＣ 3820 -18.0（ -0.5%）
4位 <4689> ラインヤフー 404 -1.9（ -0.5%）
5位 <5411> ＪＦＥ 1552.1 -6.9（ -0.4%）
6位 <9432> ＮＴＴ 144.7 -0.4（ -0.3%）
7位 <7013> ＩＨＩ 2775 -7.5（ -0.3%）
8位 <5401> 日本製鉄 546.1 -1.1（ -0.2%）
9位 <1928> 積水ハウス 3201 -6.0（ -0.2%）
10位 <8031> 三井物 4588 -8（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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