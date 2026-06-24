ＴＢＳで毎週木曜よるにお送りしている『櫻井・有吉ＴＨＥ夜会』。６月２５日（木）よる８時５４分から放送の２時間ＳＰは、宇野昌磨、エルフ（荒川・はる）、小田切ヒロ、亀梨和也、島崎和歌子、高島礼子、長谷川忍（シソンヌ）、森田哲矢（さらば青春の光）が登場！ 進行役は藤本美貴が務める。

亀梨和也＆宇野昌磨が話題の行列店に潜入し人生初バイト！

亀梨和也が話題のイタリアンレストランで人生初バイト！ 飲食店バイトの基本「皿洗い」から１５分で６品の注文をさばく大忙しのキッチン調理まで、卒なくこなす亀梨をとんでもない試練が襲う･･･！

そしてもう一人、人生初バイトに挑むのがフィギュア・五輪メダリストの宇野昌磨。大の肉好きということで今話題の“川崎町焼肉”の名店でアルバイト！ 「人と話すのが苦手」という宇野は、慣れない接客に大苦戦･･･無事に仕事をやり遂げることができるのか！？

さらに！ 亀梨が先輩・櫻井翔とスタジオで仲良くペスカトーレづくり！ 料理上手な亀梨と、料理の腕前は壊滅的な櫻井･･･一体どんなパスタが出来上がるのか！？

若返りが話題！ 小田切ヒロ＆奇跡の６１歳！ 高島礼子の美容法公開

エルフ・荒川が師匠に学び、ワンランク上のライフスタイルを学ぶ恒例企画！ 今回は、ヘア&メイクアップアーティスト / ビューティーディレクターながら女性誌の表紙を飾り、そのライフスタイルが注目を集める小田切ヒロの職場をのぞき見！

“年々若返っている”と話題の小田切。その食事・マッサージ・メイクのこだわりを荒川が学び、最後は小顔＆若返りメイクで荒川が別人級に大変身！ スタジオではリフトアップ効果抜群！？ の小田切ヒロ流“頭皮ほぐし”に宇野とシソンヌ・長谷川が悶絶･･･。

さらに、６１歳とは思えない美貌が話題の高島礼子の真夜中散歩をのぞき見！ カロリー消費のため銀座から秋葉原まで散歩するも、深夜にスイーツ＆家系ラーメンを爆食！？ 高島の食べっぷりにスタジオ騒然･･･。若さを保つ秘訣は一体何なのか！？

『櫻井・有吉ＴＨＥ夜会ＳＰ』は、６月２５日（木）よる８時５４分から放送。