◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 7-4 ロッテ(24日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの加藤貴之投手、清宮幸太郎選手、野村佑希選手が三者三様のヒーローインタビューを展開しました。

先発した加藤投手は7回をわずか79球で2失点に抑え、テンポの良いピッチングで7勝目。打線が前半5回までに6得点と援護をもらっての投球に、「点を取られてもまだまだ点数があったので、本当にのびのびと投げられました」と野手陣へ感謝しました。

チーム2位タイの7勝目に“これからどうチームを引っ張っていきたいか？”とインタビュアーから振られた際は、「チームを引っ張るのは(伊藤)大海とか北山(亘基)だと思うので、陰ながら頑張ります」と遠慮がちなコメント。ファンの笑いを誘いました。

「5番・ファースト」で出場した清宮選手は先制タイムリーを含む3安打の活躍。先制打の場面には「4番の野村君が三振したので、先輩なので打ってあげようかなと(笑)。カバーできて良かったです」と、目の前で凡退した後輩へちゃめっ気たっぷりな言葉を贈りました。その後、野村選手が2打席連続弾を放ったことには「そのあと2本ホームラン打ってくれたので、さらに上を行かれてショックです(笑)」と白い歯を見せます。

前日はチャンスで代打を送られるなど苦しんでいる27歳。「今日も久々のヒーローでなかなか思うようにいかないことばかりですが、地道にやっていくしかないと思っている。たくさんチームに貢献したいし、こういう日をもっともっと増やしていきたい」と表情を引き締めました。

野村選手はこの試合で2本塁打をマーク。「1打席目にいろいろ考えすぎてチャンスを潰してしまっていた。考えている自分にイライラしてきて、『とりあえず一発思い切りいったろうかな』と思ったら当たりました」と独特の表現でホームランを振り返りました。

2日後の6月26日は26歳の誕生日。抱負を聞かれると「変わらず行きます。いい感じで今日を終われたので、26歳になったから切り替えるのではなく、この勢いのまま1年間走りぬければ」と意気込みました。