原作・三嶋与夢、作画・孟達によるシリーズ累計450万部の成り上がり異世界ファンタジー作品『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』。2022年4月にはTVアニメ第1期が放送された本作品。

2026年7月8日より放送開始となるTVアニメ第2期に向けて、描き下ろしのキャラクターペアイラストを順次解禁している。

最後の第4弾として公開されたのはヘルトルーデとヘルトラウダ。姉妹かつファンオース公国の公女である二人。襲撃の代償として王国に留学生ヘルトルーデと、公国で姉の代わりに王国への復讐を目論むヘルトラウダ。第２期では公国側の動きにも注目だ‥

ヘルトルーデ（CV：雨宮天）

ファンオース公国の第一公女。修学旅行中のリオンたちを襲撃するも失敗し、現在は王国の留学生として学園に通う。ロストアイテムの魔笛によって、魔物を操る。クールな雰囲気を漂わせるが、王国への憎悪は根深い。

ヘルトラウダ（CV：小倉唯）

ファンオース公国の第二公女であり、ヘルトルーデの妹。姉が果たせなかった役目を自らが果たそうとする。王国に留学中の姉の代わりに、王国への復讐を目論む。

イントロダクション

とある剣と魔法の“乙女ゲー”世界に転生した元・社会人リオン。超女尊男卑のこの世界で、彼に唯一残された武器は、前世で妹に無理矢理やらされていたこのゲームの“知識”。その知識を駆使した行動で、理不尽な世界を生き抜こうとする。

リオンは、本来なら主人公としてイケメン軍団の中心になるはずだったオリヴィア、彼女を虐げる悪役令嬢となるはずだったアンジェリカと友情を育み、なぜか主人公ポジションに居座るマリエの妨害に遭いながらも子爵にまで上り詰めた。

しかし、リオンがゲームの流れを大きく変えたことで、世界は少しずつ“歪み”を見せ始める。

聖女となったマリエの聖女親衛隊に抜擢されたリオンは、やがてホルファート王国を揺るがす陰謀に巻き込まれていき……。

声の出演

リオン：大塚剛央

オリヴィア：市ノ瀬加那

アンジェリカ：ファイルーズあい

ルクシオン：石田彰

マリエ：佐倉綾⾳

ユリウス：鈴村健⼀

ジルク：⿃海浩輔

ブラッド：⽴花慎之介

クリス：遊佐浩⼆

グレッグ：檜⼭修之

カイル：竹内順子

ミレーヌ：大原さやか

ヘルトルーデ：雨宮天

ヘルトラウダ：小倉唯

バンデル：宇垣秀成