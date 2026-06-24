日本の南の海上にある、台風7号と台風8号の2つの台風が同時に北上しています。台風は今後、沖縄や日本付近へ近づくおそれがありますが、そんな中で台風8号（ヒーゴス＝いちじくの意）がこの先発達せず、あさってにも熱帯低気圧に変わる予想となりました。詳しく見ていきます。

【写真を見る】【台風情報】台風8号は日本近づく前に熱帯低気圧へ変わる予想 ダブル台風として近づかず 台風7号は週末近畿など接近へ…九州北部に線状降水帯半日前予測 降り続く雨に注意

■台風第8号の現在の状況（24日午後3時）

24日午後3時現在、台風8号はマリアナ諸島にあって、西北西へ時速15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルとなっています。また、風速15メートル以上の強風域は全域で110キロとなっています。





■台風7号は沖縄～関西～東海～関東方面へ

25日午前3時の予報台風8号はフィリピンの東へ達し、西北西へ時速25キロで進む見込みです。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、予報円の半径は75キロとなっています。25日午後3時の予報台風8号はフィリピンの東にあって、北西へ時速20キロで進む見込みです。中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、予報円の半径は105キロとなっています。26日午後3時の予報熱帯低気圧に変わる予想となりました。日本の南で北北西へ時速35キロで進む見込みです。

いっぽう台風7号は北東寄りに進路を変えながら宮古島付近や奄美地方を経て、東海道沖から日本の東方面へ進む見込みです。24日午後3時現在、強い勢力の台風7号は沖縄の南にあって、北へゆっくり進んでいます。中心気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなっています。風速25メートル以上の暴風域は東側が110キロ、西側が75キロとなっています。



25日午後3時の予報

宮古島の南東約50キロに達し、北へ時速15キロで進む見込みです。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、予報円の半径は95キロとなっています。



26日午後3時の予報

奄美市の西南西約110キロに達し、北東へ時速20キロで進む見込みです。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、予報円の半径は185キロとなっています。



27日午後3時の予報

東海道沖に達する見込みです。北東へ時速45キロで進む見込みです。予報円の半径は300キロとなっていて、近畿南部や東海地方などが予報円の中に入っています。



28日午後3時の予報

台風7号は温帯低気圧に変わり、日本の東にあって東北東へ時速65キロで進む見込みです。中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルの予想です。



すでに梅雨前線の影響で雨が降っているところが多く、九州北部地方（山口県を含む）では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。半日前予測が以下の地域・時間帯に発表されています。



福岡県 ２５日未明から朝にかけて

佐賀県 ２５日未明から朝にかけて

長崎県 ２５日未明から朝にかけて

大分県 ２５日明け方から昼前にかけて

熊本県 ２５日明け方から昼前にかけて