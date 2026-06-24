AKB48史上初の契約解除となった花田藍衣（21）のSNSアカウントが契約解除後も終了となっていないことに元所属メンバーらから不思議がる声が上がっている。

24日午後5時現在、X、インスタグラム、TikTokは所属時と変わらず、開いたまま。関係者によると、これまで原則、元所属メンバーは契約終了の発表と同時にSNSも終了となってきたため「なんで閉じていないのか」「特別扱いされているのか」などの声が上がっている。

関係者は「SNSのルールは変わっていない。花田さんにSNSのパスワードを変えられてしまったため、運営側がSNSを閉じられないと聞いている」と明かした。

動画配信サービス「SHOWROOM」もほかのSNSと同様で、契約解除が発表となった23日午後4時にアカウントが削除されるのが原則。しかし、花田本人が「23日午後9時半に配信する」と事前告知していたため「言いたいことがあるのだろう」との運営側の特別な配慮から削除されなかったといい、実際に終了となったのは午後10時すぎだった。SHOWROOMは終了となったが、関係者は「今後はSNSがどうなってしまうのか。ファンが傷つく投稿はしてほしくない」と案じている。