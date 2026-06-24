サッカーＷ杯・日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、トレーニングを行った。チームは練習後、２５日（日本時間２６日）、第３戦のスウェーデン戦に向けて、ダラスに移動した。

選手らがチームバスに乗り込む際、「ザイオン選手大好き 僕の名前もＺｉｏｎです サインください」と書いたボードを掲げていた少年のもとにＧＫ鈴木彩艶が歩み寄り、一緒に笑顔で記念撮影を行う姿もあった。

女性サポーターから熱い声援を集めたのはＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝。「中村選手こっち見て〜♥」などと声援が飛び、照れくさそうな笑顔を浮かべていた。

中村はＷ杯初出場となった初戦のオランダ戦で同点ゴール、第２戦のチュニジア戦でも前半４分にＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）の先制点をアシストした。バスに乗り込む前には、鎌田と並んで歩き、声援に手を振る姿も。

なお、インスタグラムのフォロワー数は初戦のオランダ戦前は４０万人台だったが、２４日（日本時間）午後現在、約３倍の１１４万人超に。スペイン語や英語、中国語、韓国語など各国の言語で「おめでとう」「頑張れ」「愛してる」「ハンサム」などと多数のメッセージが寄せられており、チュニジア戦応援への感謝をつづった２１日付の投稿には、８６万超の「いいね！」を記録する反響となっている。