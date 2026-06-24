深まる謎…冷凍庫に夫の切断遺体放置　元妻（50）逮捕　死亡隠して離婚し転居「14年間」家賃払い続けるも電気代は去年支払いやめ遺体腐敗し悪臭か

多くの謎が浮上する中、急展開を迎えた兵庫・神戸市の死体損壊遺棄事件。

マンションの一室で、大型冷凍庫に男性を遺棄したとして逮捕されたのは、被害者の元妻でした。

兵庫県警捜査一課長・渡邉昭二氏：

被疑者は望月亜紀50歳です。被疑者は平成24年（2012年）ごろ、同年ごろに死亡した被害者・西口豊さんの妻であったが、被害者の死体を袋につめたうえ、冷凍庫内に入れた状態で放置し、死体を遺棄したというものです。

元夫の死体を遺棄した後も神戸市内の別のマンションに住みながら、14年以上にわたり遺棄した部屋の家賃を払い続けていたという望月亜紀容疑者。

警察の調べに「私がやったことに間違いありません。ひどいことをしたので言い分はありません」と容疑を認めた後も、望月容疑者の犯行にはいまだいくつかの謎が。

神戸市中央区のマンションの一室にあった大型冷凍庫の中で、元住人の西口豊さんの遺体が見つかったのは6月20日。

遺体は腹部を切断された状態で、Tシャツを着た上半身と下着をはいた下半身がそれぞれ袋に入っていたといいます。

事件発覚後、捜査線上に浮上したのが、西口さんの7歳年下の元妻でこの部屋の借り主だった望月容疑者でした。

望月容疑者は現在、現場の部屋には住んでおらず、市内中心部の別のマンションに住んでいました。

マンションの住民によると、警察が望月容疑者が住んでいる階に張り込んでいたということです。

望月容疑者が住むマンションの住民は、「人が結構出入りしてたんで何かあったのかなと。近くを調べられている感じはした」「警察が2〜3日前から張り込んでて、『何しているんですか』って聞いたら『警察です』みたいな。『張り込みしてるんで、ごめんなさい』という感じで」と話しました。

捜査関係者によると、任意の事情聴取に応じていた望月容疑者は当初、関与を否認。

ところが22日、警察に通報し「自分がやりました」と一転して認め、逮捕に至ったのだといいます。

事件発生から、すでに14年以上。

この間、望月容疑者はどのような行動をしていたのでしょうか。

警察によると、望月容疑者は夫だった西口さんの死後、その死亡事実を隠したまま離婚し、転居。

現在は無職とみられています。

一方で、事件があった部屋の借り主となり、現在に至るまで約14年家賃を払い続けていたといいます。

望月容疑者の現在の自宅と西口さんの遺体が遺棄されていたマンションは、車で10分ほどの距離にあります。

望月容疑者は、事件後も遺体を遺棄した部屋に出入りしていたということです。

その部屋の内部について、西口さんや望月容疑者よりも前にこの部屋に住んでいた人は、「私が引っ越したときに置いたのは空調（エアコン）だけや。あとはみんな持って行った。冷凍庫なんか置くような家でもなかったしな」と、以前は冷凍庫などなかったと話します。

自らが借りた一室にある冷凍庫で、元夫の遺体を14年以上にわたり遺棄し続けたとされる望月容疑者。

望月容疑者は家賃は毎月払い続けていましたが、電気代は2025年に支払いをやめたということです。

電気が止まったことで冷凍庫の中の遺体が腐敗。

周囲に異変を知られる一端となったとみられています。

さらに気になるのは、14年にわたる望月容疑者の行動の中で、冷凍庫の準備など協力者がいたのかという点です。

元埼玉県警捜査一課の佐々木成三さんは「もちろん事情知らない方が大型冷凍庫を運び込むと思うんですけど、いまのところやっぱり運び出すことができない環境だったという中においては、一人（での犯行）の可能性が高いと思う」と語ります。

警察の調べに、元夫の西口さん殺害をほのめかす供述をしているという望月容疑者。

警察は犯行に至る詳しい動機など、さらに調べを進めています。