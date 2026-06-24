たけし軍団のダンカン（67）が主宰した劇団「東京サギまがい」等で活躍したフリーの女優コハルさんが、18日に52歳で亡くなったことを自身のブログで発表した。

ダンカンは「女優・コハルが旅立ちました（涙） 6月18日 享年52歳」と報告し、コハルさんとのショットを公開した。

続けて「オレが仕事がらみで最も迷惑をかけ続けて、その我儘を明るく笑い飛ばしながら引き受けてくれた女優」と回顧し「例えば、オレは劇団『東京サギまがい』をやっていた頃・・いきなり『そーだ！回舞台作ろう！小劇場の芝居で回舞台なんて新宿コマ劇場じゃないんだから面白れ〜じゃん！』と今考えたら金は掛かるわ、そもそも小劇場で回舞台って装置どーすんの？（結局、舞台監督さんらが力ずくで回してやり遂げてくれたんだけど）その考えに二つ返事で応えてくれた（特にお金の面ではオレがテキトーだから全てやりくりしてくれた）コハルちゃん・・ 芝居でも無茶苦茶な役を見事に要求を上回るこなしてくれたコハルちゃん・・ プライベートでもあれやこれや力づけてくれた妖怪コハルちゃん・・ 信じられないやー！合掌」とコハルさんをしのんだ。