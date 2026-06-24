【ローソン：『ペルソナ』シリーズ30周年キャンペーン】 6月30日より実施予定

ローソンは、全国のローソン店舗にて「ペルソナ」シリーズとコラボレーションしたキャンペーンを6月30日より開催する。

アトラスが手がけるジュブナイルRPG「ペルソナ」シリーズの30周年を記念して、全国のローソン店舗でキャンペーンが開催。歴代主人公たちの描き下ろしイラストを使用し、対象商品を購入すると「オリジナルクリアファイル」がもらえるほか、オリジナルグッズの予約販売、店内放送なども行なわれる。

描き下ろしイラスト

コラボイラスト

先着・数量限定でもらえる！オリジナルクリアファイル

期間：6月30日7時～7月13日（またはなくなり次第終了）

キャンペーン期間中に対象のお菓子を2点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」をプレゼント。全7種・各店計18枚で、一人1店舗の買い物につき、各種1枚、計7枚までとなっている。

数量限定！オリジナルグッズ

期間：6月30日～なくなり次第終了

ローソン店頭や@Loppi、HMV限定で「ペルソナ」シリーズのオリジナル商品「アクリルスタンド」や「チケット風カード」を数量限定で販売する。

「P30th アクリルスタンド」全8種（価格：各1,980円）

「P30th チケット風カード」ランダム全8種（価格：770円）

【@Loppi限定】予約販売

受付期間：6月30日10時～8月3日23時30分

お渡し日：11月12日より開始

「@Loppi」限定で「ペルソナ」シリーズのオリジナルグッズの予約販売を実施。アクリルスタンドパネルやTシャツなどがラインナップされている。

「P30th アクリルスタンドパネル」（価格：6,600円）

「P30th Tシャツ」（価格：6,600円）

「P30th ビッグタオル」（価格：5,500円）

「P30th グリッター缶バッジ Loppi限定イラスト」全8種（価格：ランダム660円、コンプリートセット5,280円）

【@Loppi・HMV限定】予約販売

受付期間：6月30日10時～8月3日23時30分

お渡し日：11月12日より開始

「@Loppi」および「HMV」限定で「ペルソナ」シリーズのオリジナルグッズの予約販売を実施。ミニぬいキーホルダーやデスクマットなどがラインナップされている。

「P30th なりきり！からあげクン ミニぬいキーホルダー」全8種（価格：各2,200円）

「P30th グリッター缶バッジ」全8種（価格：ランダム660円、コンプリートセット5,280円）

「P30th デスクマット」全8種（価格：各4,400円）

「P30th キャンバスボード」全3種（価格：各4,400円）

「P30th パーカー」全3種（価格：13,200円）

「P30th ブランケット」全3種（価格：6,600円）

引用ポストキャンペーン

期間：6月30日～7月6日

期間中にローソン公式Xアカウントをフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソンペルソナ30th」とコメントを入れて引用ポストすると、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円分」がプレゼントされる。

コピー機オリジナルブロマイド・ステッカー

期間：6月30日～9月28日

ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で「ペルソナ」シリーズ30周年のオリジナルブロマイドとオリジナルステッカーを販売する。

「オリジナルブロマイド」全75種（価格：L判各300円、2L判各500円）

「オリジナルステッカー」全16種（価格：L判各400円、2L判各600円）

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