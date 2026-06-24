「Team Cam」最新回公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は参加国が連日、熱戦を繰り広げている。1次リーグF組の日本も2試合終えて1勝1分けとし、決勝トーナメント進出へ視界良好だ。日本サッカー協会は24日、公式YouTubeチャンネルを更新。代表チームに密着する「Team Cam」最新回で、4-0で快勝したチュニジア戦の舞台裏を公開した。

20日（日本時間21日）のチュニジア戦に向けた直前練習の様子から、試合後の選手インタビューまでが収められた「Team Cam」。同戦で豪快シュートを決めた上田綺世は、やはり練習から存在感を発揮していた。

現地18日の練習。ペナルティーエリアの外から右足を振り抜くと、ボールは左サイドネット付近へ。元日本代表の本田圭佑が「股、サイドネットは神」とテレビ解説で唸った、上田による日本の2点目と酷似するシーンがあった。

もちろん、ファンも反応。「練習通りとはまさにこの事」「2点目に似ている」「そりゃあのミドル決めますわ」「シュート練の綺世のシュートなにあれ笑笑」「チュニジア戦のゴールと似てる！」などのコメントが寄せられていた。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上で2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）