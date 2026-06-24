◆パ・リーグ 日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）

ロッテは投打がかみ合わずに２連敗を喫し、勝率５割となった。

２３日の同カードでは初回にレイエス、３回に進藤に２発を浴び、先発の北山に３安打完封負け。この日は日本ハム先発・加藤に対して右の井上、山本をスタメンに起用したが、６回まで無得点に抑え込まれるなど、投打がかみ合わず、貯金がなくなった。

一方で日本ハムは貯金が今季最多の８。２ゲーム差で２連戦を迎え、ロッテが２連勝すればゲーム差なしながら４位に浮上するチャンスもあったが、結果的には日本ハムと４ゲーム差となった。

サブロー監督は、この日も４本塁打を放った日本ハム打線に脱帽しながら「ファイターズになると、やっぱり打てないと、確率的に（日本ハム打線を）抑える確率も低くはなるだろうし、点は取られても、取れるという…、先に先制して逃げ切れればいいけど、取られても、取れるのは、望みがある。流れ的に。きのうのゲームを見て、ちょっと強く振れるやつが必要かなと（思った）」と説明。井上、山本をスタメンに抜てきしたことについても「僕の中で長打を打てないとファイターズはきついなと思った」と明かしていた。