公式サイトで発表

カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪に出場したフォルティウスのスキップ・吉村紗也香が24日、チームの公式サイトで現役引退を発表。34歳の決断はファンに衝撃を与えた。

吉村は「皆さまへご報告があります」とし、「この度、2025-2026シーズンをもちまして、現役を引退する決断をいたしました」と発表。引退に至った理由を次のように説明した。

「競技生活を送っている中で、自分の気持ちにも大きな変化がありました。それは『子供、家族の時間を大事にしたい』という気持ちが大きくなってきたことです。 さまざまな葛藤もありましたが、2025-2026シーズンが始まる前に『これが最後のオリンピックへの挑戦にしよう』と決意し、『何が何でもオリンピックに絶対行く！！』と覚悟を持ち、1年間走り抜くことを決めました」

カーリング界を駆け巡った衝撃ニュースに、X上のファンも驚きを隠せない。

「あああ吉村さん引退…まだカーラーとして見たかったな」

「吉村さんお疲れさまでした」

「カーリングを観る楽しみが1つ減ってしまう」

「ショック！でもお疲れ様！」

「お疲れ様でした、頼れるスキップ カッコよかった」

「吉村紗也香さん引退なの！マジか」

34歳でロコ・ソラーレの藤澤五月らと同学年の吉村。2023年12月には第1子を出産。その後競技に復帰し、5度目の挑戦で悲願の五輪出場を果たした。五輪は2勝7敗で1次リーグ敗退。今月の日本選手権は準決勝で敗れた。

今後については、「選手としてではなくなりますが、フォルティウスの吉村紗也香として活動を続けていきます」としている。



（THE ANSWER編集部）