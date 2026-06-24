◆パ・リーグ 日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）

パ・リーグ５位のロッテは２４日、日本ハム戦（エスコン）で敗れ、２連敗で３３勝３３敗２分けとなって貯金がなくなり、勝率５割に逆戻りとなった。

この日は「６番・ＤＨ」で井上、「８番・中堅」で山本をスタメンで起用。小川、佐藤、安田をのぞく６人の右が打者がスタメン入りした。だが、日本ハム先発左腕・加藤に７回まで４安打２得点と抑え込まれた。奪った得点も、７回に井上の代打・ポランコが放った２ランだった。

サブロー監督は井上、山本をスタメンに起用した理由を「右（打ちの打者）の方が（左腕の加藤に）相性がよかったので、僕の中で長打を打てないとファイターズはきついなと思ったので、それ狙いでいった」と説明。「きのう（２３日）のゲームを見て、ちょっと強く振れるやつが必要かなと思った」とも続けた。だが、６回までは２安打無得点に抑え込まれるなど打線は沈黙し「加藤君はスピードがない分、コントロールと術で抑えるピッチャーだと思うのでそれにまんまとハマった感じ」と嘆いていた。