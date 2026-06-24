２３日付でＡＫＢ４８から契約を解除された花田藍衣が２４日に自身のＸを更新し、騒動を改めて謝罪した。丸刈りをめぐり運営側を強く非難。「坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます」などと記し、対抗していく姿勢を示した。

花田をめぐっては２３日に、ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨが、花田の契約解除を発表。禁止事項に抵触したためで、その際に丸刈りを強要した事実を否定し、花田本人から話し合いを拒絶されたと説明していた。そして同日花田は自身のＸで丸刈りにした姿とともに動画をアップし「坊主にして誠意を見せろと言われた」などと語った。

一夜明けた２４日、再びＸを更新。「今回、事の発端は私のアイドルとしての自覚に欠ける行動であり、即契約解除でも仕方ない出来事だったと思います。改めて謝罪させて頂きます。本当に申し訳ありませんでした」とまずは謝罪。

続けて「でも、そのことに対する誠意として坊主にさせられて、坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます」と運営側を非難し対抗する姿勢を示した。

「最後に、こんな私に寄り添った言葉をかけてくださっている方、本当にありがとうございます。ここでしかお礼を言えずごめんなさい」とし、続く投稿では「あと、これは坊主じゃなくベリーショートとか、坊主の長さで覚悟がないって言われたりしているんですが、坊主にさせられてから髪の毛が伸びたので、最初はもっと短かったんです」と髪の長さについて説明した。

【投稿全文】

今回、事の発端は私のアイドルとしての自覚に欠ける行動であり、即契約解除でも仕方ない出来事だったと思います。改めて謝罪させて頂きます。本当に申し訳ありませんでした。

でも、そのことに対する誠意として坊主にさせられて、坊主にしろと言った覚えはないと言われ、裏切られたことは絶対に許せません。何年かかってでも戦っていきます。

最後に、こんな私に寄り添った言葉をかけてくださっている方、本当にありがとうございます。ここでしかお礼を言えずごめんなさい。

あと、これは坊主じゃなくベリーショートとか、坊主の長さで覚悟がないって言われたりしているんですが、坊主にさせられてから髪の毛が伸びたので、最初はもっと短かったんです