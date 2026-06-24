◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２４日・マツダスタジアム）

巨人は２４日、午後６時から予定していた広島戦が雨天中止となりマツダスタジアムの室内練習場で練習を行った。

予告先発は広島が床田、巨人が西舘と発表されていたが、朝から雨が降り続き午後１時３０分に中止が発表された。２５日は試合なし。２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）から仕切り直す。

練習後の橋上監督代行の主な一問一答は以下の通り。

―恵みの雨に

「恵みかどうかわかりませんけど、まあしょうがないですね。天気悪いんで」

―ファームで山崎伊織、ハワードが実戦復帰

「そうですね。徐々にやっぱりピッチャーの方もそろいつつあるので、さらに質の量も豊富になってくるっていうのは非常にいいことかなと思います」

―山崎は１軍復帰は球宴前ぐらいのイメージか、焦らせないか

「もちろん焦らせないっていうことは第１ですね。その中で、より早くっていうのは本人もこちらの希望としてもありますので。もちろん慎重を期しながらやっていきたいとは思いますけどね」

―ハワードも同じぐらいのイメージか

「どうでしょうかね。どちらが早いかっていう言葉で報告はまだ受けてませんけども、同じようなタイミングになるんじゃないかっていうぐらいの報告は受けてますけどね。順調に行けば」

―石塚も３軍で故障から実戦復帰

「野手の方もね、少しずつ怪我で離脱してた選手が戻りつつありますから。チーム内の競争というかな。ピッチャーも野手も含めて、質の高い競争ができるっていうのは、非常にチームにとってはいいことだなと思います」

―前日ベンチ外の大勢は問題ない

「はい、問題ないです。これで明日もゲームないですから、４日ぐらいはちょっと開く感じになるんですかね。いいリフレッシュにはなるんじゃないですかね」

―ダルベックがフリー打撃に入らず

「バッティング練習やりませんけれども、自分自身でティーバッティングの方でいろんな調整したいっていうこと、確認したいことがあったようなので、通常のバッティングには入りませんでしたけども、別にコンディションがどうのっていうわけではないです」