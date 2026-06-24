「アメリカン・ハッスル」などで知られる女優のエイミー・アダムスが、わずかに出演しただけの医療ドラマで学んだ応急処置で、刺傷事件の被害者の命を救ったという。夫で俳優のダレン・レガロと15歳の娘アヴィアーナ、父リチャードとカリフォルニア州サンタモニカにあるレストランでディナーを終えたところで、外の通りで騒動が起きていることに気づき、エイミーは血を流して地面に倒れている男性の元へと駆けつけたという。



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ポッドキャスト「SmartLess」でエイミーはこう説明している。「私たちはサンタモニカにいて、お気に入りのレストランから出てきたところだった。人々が叫んでいて、男性が1人歩いていた。『彼が死んでしまう！』ってみんな叫んでいた」「そしたら夫が『血を出してる！』って。だから私は『ダレン、娘とここにいて』って言って、(父と)駆けつけたら、その人は首を刺されていた。それで出血していて、その友達はパニック状態だった」



そして、エイミーと父はたまたま持っていたというビーチタオルで止血を試みたという。「私は座って『心拍数を下げないと。深呼吸して』と言った」「私は本当に集中していた。『もがけばもがくほど、出血が早くなるから。とにかく横になって。傷口を高くしよう』って感じでね」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）