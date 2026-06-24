「施設の方から、亡くなる2日前ぐらいに電話を頂いたんです。『血圧が下がっていて、ずっと眠っている状態なので、ちょっと心配です』って。それで急いで駆けつけたら……」

【画像】娘・響子さんを愛おしそうに見つめる若き日の佐藤愛子さんと、元夫・田畑麦彦さん

そう明かすのは、先日102歳で生涯を閉じた作家・佐藤愛子さんの娘・杉山響子さん（66）だ。彼女が見てきた母の姿とは――。



4月29日に永眠

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晩年は認知機能が衰えていた

佐藤さんが亡くなったのは4月29日。老衰だった。数年前から認知症を患い、高齢者施設に入居。娘の響子さんは、母である佐藤さんの認知機能が衰えていく様子を、すぐそばで見守ってきた。

響子さんが明かす。

「母が施設に入る前、一番大変だったのは、自宅にいるのに『私は拉致されている』『警察を呼ぶ』と妄想を膨らませることでした。いくら説明しても、私を“悪の一味”のような目で見てきて、『あんたは信用できない』って。これはもう打つ手がないなと……」

浪費癖のある作家の男と結婚

佐藤さんは1923年、作家・佐藤紅緑と女優・三笠万里子の次女として大阪市に生まれた。

43年、陸軍航空本部の主計将校と見合い結婚をするも、51年に死別。その後、56年に作家の田畑麦彦と再婚し、4年後に娘の響子さんが生まれた。

しかし、幸せな結婚生活は続かなかった。当時を知る関係者が回想する。

「夫の田畑さんには浪費癖があり、経営していた会社が倒産。負債額は2億円を超え、佐藤さんは借金返済のために小説執筆を強いられるようになった」

当時、田畑氏は「借金取りから妻を守るため」に“偽装離婚”を提案。佐藤さんは受け入れたが、気づけば田畑氏は別の銀座の女性と入籍していたという。

「田畑さんは、そんな状況でもカネの無心に来たらしく、佐藤先生はカッとなってお金を投げつけていたんだそうです」（同前）

69年、そうした体験を基にした小説『戦いすんで日が暮れて』（講談社）が晴れて直木賞を受賞する。

「当時はお金が本当になくて…」

響子さんが回想する。

「当時はお金が本当になくて、大阪万博に行きたいと言っても聞こえないふり。それなのに、自分だけはテレビのレポーターの仕事で行っていた。それを見たら暴れたくなりましたね」

もっとも、その後は79年に『幸福の絵』（新潮社）で女流文学賞、2000年に12年の歳月をかけて描いた大河小説『血脈』（文藝春秋）で菊池寛賞を受賞し、その後も数々の作品を世に残していった。

『90歳。何がめでたい』がベストセラーに

そして16年。「女性セブン」で連載していたエッセイをまとめた『90歳。何がめでたい』（小学館）がベストセラーとなり、草笛光子主演で映画化までされたのである。

小学館の担当編集者・橘高(きったか)真也さんが述懐する。

「私が連載をお願いしに伺ったら、『90過ぎて週刊誌の連載だなんて、あなた私を殺す気か』と。半ば呆れられながらも、何度もご自宅に伺いお話しする中で、最後は根負けするように了承頂きました」

愛用の万年筆で書かれた原稿は、太く、濃く、力強いものだった。

「ご自宅で打ち合わせをしていると、よく新聞社や出版社から電話がかかってきていました。とにかく相手を納得させないと気が済まなくて、無茶な依頼にも、怒りつつも断る理由を説明なさっていました。それは投資の勧誘電話にも同様で、すべて話を聞いた上で『あのね、私はもう90過ぎていて、すぐ死ぬのよ。だから必要ないの』と丁寧に説明したりする。それが本当に面白かったんです」（同前）

根底にあるのは人間への好奇心だった。ある出版関係者もこう言う。

「ある日、どこで電話番号を調べてきたのか面識のないファンの人が、突然電話をかけてきた。相談内容は、自分の連れ子に冷たくあたる再婚夫への愚痴。早く切ればいいのに、先生は『あなたはそれでどうしたの』等と、30分以上も相談に乗っていて驚きました」

響子さんも言う。

「母は、常にモノを書く発想で物事を見ており、テレビを観ていても、他人の会話を聞いていても『これは書けるね』って。泳ぎ続けないと死んでしまうマグロのように、母も書き続けないと死んでしまうマグロだったんだと思います」

ひと知れず健康に気を遣っていたが…

出版関係者の間では「病院嫌い」として知られていたが、人知れず健康に気を遣っている側面もあった。

響子さんは苦笑を交えながらこう語る。

「手の平にホクロが出来ただけで『皮膚がんだ！』と騒ぎ、ご飯が不味いと感じただけで『胃がんだ！』と言って病院に行く。コロナ禍に36度8分の熱が出ただけで『コロナだ！』と。それは平熱だよと言ったら、『私にとっては高熱だ！』と大騒ぎして大変でした」

そんな佐藤さんのエネルギーが少しずつ減り、認知症の症状が強くなったのは24年。きっかけは書斎に介護用ベッドを設置したことだった。

「電動ベッドを設置したことで書斎のレイアウトが変わり、混乱が始まりました。長いこと旅行に出かけると、久しぶりに自宅で寝ても、目が覚めた瞬間『ここはどこだろう』って思うことがあるじゃないですか。きっと母は、そういう状態から覚めることが出来なくなってしまった」（同前）

「私のこういう事態を出版社の連中は知ってるの？」

だが、施設に入る直前“本当の母”と最後に会話することが出来たという。

「その頃、母は私のことを娘ではなく“姉”だと思って接してきていたのですが、その日だけ“響子”と認識していたんです」（同前）

佐藤さんは響子さんに対して、こう言ったという。

「私のこういう事態を出版社の連中は知ってるの？」

響子さんが首を横に振ると、佐藤さんはこう呟いた。

「田畑麦彦に会いたいな」

響子さんが続ける。

「おそらく自分の置かれている状況が本当に分からなかったんだと思います。理詰めでモノを話す父に説明してもらえば納得できると思ったのでしょう」

「おばあちゃん、来たよ。私だよ」「ここにいるからね」

最期のときは、突然やってきた。4月27日、冒頭のように施設から電話がかかってきたのだ。

「急いで駆けつけて『おばあちゃん、来たよ。私だよ』って声をかけたら、ずっと寝ている状態だったんですが、目が開いて。目で頷くような仕草を見せて、すぐまた目を閉じて眠ってしまいました」（同前）

翌日も再訪し、布団の下で手を握ると、一瞬だけ強く握り返してきたという。

「ここにいるからね」

響子さんはそう言ったが、返事はなかった。

「翌朝10時に施設から『いらしてください』と言われ、駆けつけたら、もう亡くなった状態でした」（同前）

「やっぱり『あいつはクソババアだったな』って」

響子さんは今年1月、自著『憤怒の人 母・佐藤愛子のカケラ』（小学館）を出版。小誌の連載対談「阿川佐和子のこの人に会いたい」に登場し、〈母のことを「クソババア」と思っている今書くのが正解だと思ったんです〉と発言している。その母が逝去し、気持ちに変化はあったのだろうか。響子さんが言う。

「亡くなったからって、悲しみで全部が美化されているわけじゃない。やっぱり『あいつはクソババアだったな』って思うところ、いっぱいありますよ（笑）。でも、そんなクソババアなところも含めて、やっぱり愛おしいんですよね」

102歳。かくもめでたい大往生だった。

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2026年4月刊行『ぼけていく私』（文藝春秋）では、102歳になった佐藤愛子さんのインタビュー、娘の響子さん孫・桃子さんの対談を収録しています。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月28日号）