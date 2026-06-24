北中米W杯で4大会連続の出場を果たした韓国代表主将、ソン・フンミン。そんな彼を巻き込み、韓国全土を激震させたのが2024年に起きた「卓球事件」だ。そして、その根底にある韓国代表の「欧州化」とは何か。韓国のサッカー事情に詳しい、吉崎エイジ―ニョ氏による著書『なぜ日本サッカーは強くなったのか ‟神とサッカー"から紐解く日本代表の欧州化』(徳間書店)より、一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目）

【画像】韓国のスター、ソン・フンミンと衝突した“若手選手”

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韓国代表は崩壊した、卓球台の前で。

2024年2月のアジアカップ準決勝、ヨルダン戦の前夜。ドーハ近郊の宿舎で起きた「卓球事件」は、たんなるチーム内の口論ではなかった。このときに起きた揉み合いで主将ソン・フンミンは指の脱臼を負い、テーピングを巻いたまま翌日のピッチに立った。

韓国は低調な試合内容でヨルダンに0-2で完敗。韓国にとっては同大会のグループリーグでも対戦し引き分けた相手との失態だった。



韓国代表のソン・フンミン（2022年カタールW杯で） ©JMPA

韓国代表もまた、「欧州化」という観点から見て興味深い。たんなる概念だけではなく、この「欧州化」が実用化され結果を出した事例でもあるからだ。

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件(くだん)の出来事のメインキャストは、当時イングランドのトッテナムに所属したソン・フンミンと、フランスのパリ・サンジェルマン所属のイ・ガンイン。そしてドイツ人監督のユルゲン・クリンスマン。「監督として適切な対応をしなかった」と批判された。さらに、儒教思想の影響から年齢による上下関係を重んじる韓国メディアと世論だ。

2024年アジアカップ準決勝前夜の「卓球事件」

夕食後のことだった。

当時の韓国代表メンバーのうち、若手だったイ・ガンイン、ソル・ヨンウ、チョン・ウヨン（いずれも当時＝ドイツ／シュトゥットガルト、蔚山）らが先に食事を終え、ホテル内の食堂の隣の卓球スペースへと移っていった。

声を上げながら卓球を…

準決勝を翌日に控えた夜。彼らは声を上げながら卓球に興じていた。食事中だったほかの選手たちの間に「準決勝の前夜に騒ぎすぎる」「集中力が乱される」と不満が広がった。複数の韓国メディアが伝えている、食堂内でそういった声があがっていたと。

主将ソン・フンミンが席を立った。卓球をしていた若手たちのところへ行き諭した。「準決勝を前にして自重しろ」。チームの雰囲気と集中力を保つべきとの思いから出た言葉だった。それにイ・ガンインが激しく言い返した。

クリンスマンは後日、ドイツのテレビ番組でこの夜についてこう語っている。

「パリでプレーしている若い選手（イ・ガンイン）が、トッテナムの主将である年上の選手（ソン・フンミン）に無礼な言葉を使った。それが原因で2人の間にケンカが起きた」。

言葉の応酬はやがて物理的な衝突に発展した。イ・ガンインが拳を振るった、ソン・フンミンの胸ぐらをつかんだ（首元という報道も）。複数の韓国メディアはそう報じた。

ソン・フンミンの指は「コ」の字に曲がった

「顔面に直撃した」と書いた媒体もあれば、「ソン・フンミンは拳をかわして当たらなかった」と伝えた媒体もある。2人を止めに入った選手と警護スタッフが入り乱れ、現場は「修羅場」と表現されるほどの混乱状態になったという。

この騒動を収める過程でほかの選手の衣服に引っかかり、ソン・フンミンの右手の指は「コ」の字に曲がった。脱臼だった。

大韓サッカー協会の関係者はのちに「卓球場でトラブルがあったのは事実だが、本格的な殴り合いという水準ではなかった。ソン・フンミンが制止を振りほどく際に指を負傷した」と説明した。殴り合いのイメージを和らげる言い回しだったが、ケガの事実は動かなかった。

翌日、ソン・フンミンはテーピングを巻いた右手でヨルダン戦のピッチに立った。指の痛みを抱えたまま90分を戦い、チームは敗れた。（#2につづく）

〈「年下の選手が年上に歯向かった」ベテラン勢が“メンバーから外せ”と要求した韓国代表の内紛…当事者たちの「意外な本音」〉へ続く

（吉崎 エイジーニョ／Webオリジナル（外部転載））