お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希（47）が23日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。夫婦の悩みにアドバイスした。

この日は4日に開催された同番組のリアルイベント「ママ会ライブ」昼の部の様子を放送。今年3月に第1子が誕生しパパとなったアーティスト・こっちのけんととともに会場のパパから寄せられた悩みに回答した。

1歳の子供がいる27歳のパパから、恥ずかしがってスキンシップをなかなか取りたがらない妻との関係についての悩み相談。けんとは「気持ちめっちゃわかるな…“ハグしよう”って言って無理やりハグしてるんですけど、その時にも妻の中では“洗濯物あと2分で乾くな”みたいなのをずっと考えてる。申し訳ないなっていうのもあるし、そういう理由でどんどん（スキンシップが）減っていっちゃう」と共感した。

これに平子は「1歳のお子さんでしょ？ママはもう奥さんっていうよりママモードなんですよね」と前置きして「明確に答えられますよ」と即答。「お子さんとのスキンシップはあるわけでしょ？お子さんを介した夫婦間のスキンシップなんですよね」と語った。

続けて「ほっぺで挟んで子供にチューしてその後にちょいずれてチューもできるわけです。それは凄く自然ですし」とアドバイス。「子供を介してのスキンシップや愛情表現を怠らなければ、おのずと夫婦間のスキンシップも濃密になっていくんじゃないかと」と助言した。