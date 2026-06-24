〈「指が“コ”の字に曲がり脱臼」「混乱状態に」主将ソン・フンミンに若手が激高…韓国代表が崩壊した“卓球事件”とは〉から続く

北中米W杯で4大会連続の出場を果たした韓国代表主将、ソン・フンミン。そんな彼を巻き込み、韓国全土を激震させたのが2024年に起きた「卓球事件」だ。アジアカップ準決勝の前夜、卓球で騒ぐイ・ガンインらを注意したところ激しい衝突に発展。ソン・フンミンの指が脱臼するという事態になった。



だが、韓国のサッカー事情に詳しい吉崎エイジ―ニョ氏は、「選手と韓国メディアとの間に、考え方のギャップがあったのではないか」と指摘する。そのキーワードとなるのが選手の「欧州化」だ。欧州リーグで活躍する彼らのメンタリティに迫った著書『なぜ日本サッカーは強くなったのか ‟神とサッカー"から紐解く日本代表の欧州化』より、一部を抜粋して紹介する。（#1からつづく）

【画像】韓国代表のインスタグラムにアップされた“密着写真”

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「年下が年上に歯向かった」

事件の夜、ベテランの選手数人がクリンスマン監督のもとへ行き、「イ・ガンインをヨルダン戦のメンバーから外してほしい」と要求したと伝えられている。しかし監督はそれを受け入れなかった。イ・ガンインは翌日のメンバーリストに残ったままだった。



韓国代表のイ・ガンイン（左）とソン・フンミン（2024年アジアカップで） ©時事通信社

この夜の出来事は、アジアカップ敗退後、英国の「ザ・サン」など海外メディアの報道から明らかになっていった。「イ・ガンインが拳を振るい、ソン・フンミンの胸倉をつかみ、指を負傷させた」という流れで。

韓国国内ではやはりこの件について、「年下の選手が年上に歯向かった」という点が重大に捉えられ、メディアでは「下克上」といった言葉が躍った。現場ですぐに必要な対応をしなかったクリンスマン監督もまた、強い批判の対象になった。

韓国は年齢による上下関係の強い国ということは、よく知られるところだ。5つの基本的な人間関係で守るべき徳目である「五倫」のうちの一つ「長幼の序」（長者を敬う）に基づくものだ。加地伸行の『儒教とは何か』（中央公論社）にはこう記されている。

〈〈西暦前1100年〜前256年頃の中国の共同体では、いわゆる年中行事があり、その行事はくりかえし行なわれるので、見習うべき先輩の知恵や知識となる。すると、年中行事の諸儀式や知識に熟達した長老が重んじられる。そういうことから、いわゆる長幼の序という慣習がしぜんと成り立つ。儒教はそれを取りこんでいる。〉〉

〈〈このような儀礼に熟達した年長者への尊敬が、一つの指導者像を生み出す。すなわち共同体道徳の体現者、熟達者への敬意である。〉〉

神ではなく、人への尊敬が強い。この点はキリスト文化圏との違いでもある。さて、ここで当事者たちは果たしてどう思っていたか。

選手たちはどう思っていたのか

ソン・フンミンは15歳にして留学生としてドイツに渡り、その後、ごくわずかな期間だけ戻ったことを除けばキャリアのすべてをヨーロッパで過していた。当時は31歳だった。そしてイ・ガンインは10歳からスペインに移住し、その後、フランスでプレー。当時は22歳だった。当然、2人もまた「欧州化」していると考えられる。

当事者同士は「後輩が先輩に歯向かった」という点は大きくは気にかけていなかったのではないか。筆者はソン・フンミンと幾度かミックスゾーンで言葉を交わしたことがあるが、まずはチームの団結を非常に大切にする発言が多い。

一度筆者から、「韓国代表内での海外組と国内組にギャップは……」という質問を向けたら、話の途中で、「そういうものは存在しません。海外組とか国内組とか、同じ大韓民国代表のメンバー」とぶ然とした口調で返されたことがある。

肩を組んで「和解」した

彼があの夜、怒りを感じたのは年齢はあまり関係なかったのではないか。「チームの団結を乱す行為」があったからだ。そして問題は、それが口頭の言い合いではなく、小競り合いに転じたことにある。現に、2人の和解の写真は肩を組みお互い笑顔を見せるというもので、後輩が頭を下げるといったものではなかった。

当時の監督クリンスマンもまた欧州の感覚で、「これくらいのことはあるよ」「感情をぶつけたらいいじゃないか」と考えていたのではないか。筆者はこの出来事を、欧州化したプレーヤーと韓国メディアとの間に、考え方のギャップが現れた事象だったと見ている。

（吉崎 エイジーニョ／Webオリジナル（外部転載））