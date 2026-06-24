【NASCAR】第17戦 Anduril 250（日本時間6月22日／サンディエゴ・ストリート・コース）

【映像】オーバーテイクも失速→後続車通せんぼ（実際の様子）

全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第17戦が市街地コースで開催。上位集団による激しい順位争いが展開されるなか、先行車を追い抜いた直後のマシンが失速してスピン。後続車を巻き込む一幕があり、中継の放送席やネット上が騒然となった。

アクシデントが起きたのはレースの24周目。上位集団でレースを展開していた17号車のクリス・ブッシャーが、コーナーでインを突き、先行する1号車のロス・チャステインを見事にオーバーテイクした。しかし、その直後にブッシャーのマシンが失速するような形になり、すぐ背後まで迫っていた97号車のシェーン・ヴァン・ギスバーゲン（SVG）が避けきれずに追突してしまう。

多くの車両が接触回避もSVGには災難な展開に

ブッシャーのシボレーは、激しく白煙を上げながらトラック上で360度スピン。マシンは壁にフロントを少し接触させつつも、奇跡的に他のマシンを巻き込むことなく体勢を立て直した。解説のジャック・アマノ氏は「SVGがバンプしちゃったんですよね、ブッシャーを。で見事に360度で回った感じでしたね」と状況を説明。増田氏も「あれ360度だったから良かったので、180度とかだと方向転換しなきゃいけない」と。このスピンによる混乱は最小限に留まり、レースはイエローフラッグが出されることなくレースは続行された。

一方、目の前でスピンを喫したSVGにとっては災難な展開となった。ブッシャーがコーナーの入口でやや外側に膨らんだ後に戻ってきたところで接触が発生。さらにスピンしたブッシャーのマシンが塞ぐような形になってしまい、SVGは再びも行く手を阻まれる形で被害を被ることとなった。

この一連の激しい攻防とアクシデントに対し、視聴者からは「なんでスピード緩めたんや」「綺麗にSVG妨害ラインw」「SVG妨害して終わったｗ」「360」「SVGはキレています」といった、驚きとSVGへの同情が集まるコメントが多数寄せられた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）