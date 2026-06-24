犬にレインコートは必要？

犬にレインコートは「必須」ではありませんが、「必要」になる場面があります。

雨の日もお散歩に行きたい犬にとっては、雨の日のお散歩を快適に安全に楽しむためのアイテムになります。外に出なければ排泄をすることができない犬にとっても同じです。

雨の日は、犬にレインコートを着用させることで、被毛や皮膚が濡れることを防ぐことができます。濡れる範囲が少なければ、拭いたり洗ったり、乾かすなどのお手入れの負担も減らせます。

長毛種やダブルコートである犬種の場合では、雨で濡れた被毛や皮膚の乾燥が不十分であると、皮膚トラブルの原因になります。レインコートは健康管理にも役立てることができます。

体温調節の機能が未熟である子犬、体温調節の機能が衰えた老犬の場合では、雨や雪で濡れると体温が低下し、体調不良の原因になることがあります。レインコートは防寒対策にもなります。

しかし、どうしてもレインコートを着たくない犬もいます。レインコートを着てお散歩するよりも、びしょ濡れになってでもお散歩したい犬もいます。

無理強いはせず、雨に濡れてしまったときはシャワーで体を温め、ドライヤーで被毛と皮膚を十分に乾かしてあげましょう。

濡れた後の自然乾燥は、常在菌の繁殖や皮膚トラブルの原因になるため、ドライヤーを使って十分に乾かすことが大事です。

犬にとって、“レインコートは絶対に必要！”というわけではありませんが、雨の日の快適性や衛生面、健康管理を考えると、活用したいアイテムであると言えます。

レインコートを選ぶ際のポイント

体に合うサイズのものを選ぶ

大きすぎても小さすぎても犬にとっては歩きづらいです。大きすぎると脱げやすいですし、小さすぎると皮膚が擦れて怪我をすることがあります。

着脱しやすいものを選ぶ

着脱しやすければ、犬も嫌がりにくいです。最も着脱がしやすいのは、首を通すだけのポンチョタイプです。

耐水性と通気性のよい素材のものを選ぶ

耐水性は重要ですが、耐水性ばかりを重視すると蒸れやすくなります。夏や梅雨に着用するレインコートは、通気性のよい素材のものを選びましょう。

全身をカバーすることができるものを選ぶ

オーバーオールタイプのレインコートは、ほぼ全身をカバーすることができます。お散歩中に排泄をする必要がないのであれば、しっぽやおしり周りも覆うことができます。

出ているのは手足の先や顔が少し出ている程度なので、ほぼ濡れることがありません。

反射材付きのものを選ぶ

雨の日、暗い時間帯にお散歩をするときは、反射材付きのレインコートを着せましょう。

雨の日はドライバーの視界も悪くなります。小型犬であると、ドライバーから全く見えないことがあります。

レインコートの一部分ではなく、全体が反射するものがおすすめです。

レインコートをスムーズに着せるコツ

買ったばかりのレインコートは「見せる」「ニオイを嗅がせる」ことをしましょう。そのものに慣れてもらうためです。

お家の中で着脱する練習をしましょう。嫌がって暴れるときは、背中に羽織るだけでもOKとし、おやつを与えて褒めましょう。

首を通すことができたらOK、おやつを与えて褒める。片手を通すことができたらOK、おやつを与えて褒める。このようにして、少しずつ進め、慣れてもらいましょう。

ポンチョタイプが最も嫌がりにくく、オーバーオールタイプが最も嫌がりやすいので、着脱が簡単なポンチョタイプから慣れてもらい、タイプを変えていくのもよいと思います。

まとめ

犬にレインコートは必須ではなく、犬はレインコートを必要としていません。

しかし、衛生面や健康面を守るアイテムにはなります。そして、飼い主にとっては、雨の日のお散歩の後のお手入れが楽になります。

愛犬の性格、被毛の種類や特徴、住んでいる地域の気候などに合わせ、活用してはいかがでしょうか。

(獣医師監修：寺脇寛子)