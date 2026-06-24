わんことパパの心温まる成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万5000回再生を突破し、「メロメロですね」「パパ攻略成功だ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『犬なんて臭いから無理』と拒否していた夫→実際に飼ってみたら、毎日のように…嘘のような『まさかの光景』】

犬嫌いだったパパ

TikTokアカウント「iggy0220」の投稿主さんは、ボーダーコリーのイギーちゃんと暮らしています。今回紹介したのは、パパとイギーちゃんについてのエピソード。

イギーちゃんを迎える前、パパは犬嫌いだったそうです。「犬は臭いから飼いたくない」と反対しており、犬との暮らしに憧れていたママは説得に苦労したのだとか。それでも半年ほどかけて少しずつ気持ちをほぐし、ようやくお迎えの許可をもらいました。

ところが、いざイギーちゃんが家族になると状況は一変。パパはあっという間にメロメロになってしまったのです。気付けば毎日のようにイギーちゃんを抱きしめ、「犬吸い」をして幸せそうな表情を浮かべるほど。あまりに熱烈な愛情表現に、イギーちゃんが「もう十分です」と言わんばかりに逃げ出してしまうこともあったそうです。

まさかの豹変にホッコリ

そんなパパにとって、休日はすっかりイギーちゃん中心になりました。一緒に全力で走り回ったり、おもちゃで遊んだりと、貴重な休みの時間を惜しみなく愛犬に注いでいるのだとか。

さらに添い寝をしたくて、おやつでイギーちゃんを誘導することも。しかし目的のおやつを食べ終えると、イギーちゃんはさっさとその場を離れてしまうそうです。

それでもパパの愛情はまったく揺らぎません。かつて「犬なんて無理」と言っていたとは思えないほどの溺愛ぶりに、家族も思わず笑ってしまったのでした。

この投稿には「こうなる人多いのよね～」「イギーもお父さんも幸せだね」などの温かなコメントが寄せられています。

現在もメロメロ♡

現在もパパの溺愛ぶりは健在です。会社から帰宅すると、まず向かうのはイギーちゃんのもと。スーツ姿のまましゃがみ込み、たっぷりなでたり、おもちゃで遊んだりするのが日課になっているそうです。

さらに、お風呂や体重測定といったお世話にも積極的に参加。イギーちゃんとの暮らしは、今やパパにとって欠かせない幸せな時間になっているようです♡

TikTokアカウント「iggy0220」には、イギーちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「iggy0220」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。