100円ショップ「ダイソー」発のトレーディングカードゲーム「蟲神器」の世界観を描いた漫画作品『蟲神器 オフィシャルコミック』（著：原やすし、木藤古マサキ／小学館集英社プロダクション）が、2026年6月18日の発売から約1週間での即重版を記録した。

【漫画】『蟲神器 オフィシャルコミック』を試し読み

「蟲神器」は、ダイソーが2022年11月に発売した虫をモチーフにしたオリジナルトレーディングカードゲーム。本書は、Webコミック「むしコミ」を単行本化したもので、「蟲神器」の遊び方から世界観まで1冊で把握できる入門編コミックとなっている。

物語の舞台では、世界中の虫たちを自在に操る能力を持つ“三種の神器”「蟲神器」を巡る闘いが繰り広げられる。蟲神器カードを使って虫を操り闘う闘虫競技「虫陣戯（むしじんぎ）」で、プレイヤーたちは三種の神器のひとつ「蜜絶の鏡」と、「叡智の蟲主」の座を狙う。

主人公は「蒼炎のカガリ」の異名を持つ虫陣戯プレイヤー・篝夏音。ライバルの「紅蓮のオガミ」こと拝蓮司、そして「蟲神器」カード開発者で現在「蜜絶の鏡」を継承する「叡智の蟲主」蠱塚天牛らが登場する。

「蟲神器」は、ゲームを通じて様々な昆虫の生態を学べる商品として、子どもから大人まで幅広い層に支持されている。コミックスには1周年公式イベント時の特典漫画が収録されているほか、ゲームで使えるオリジナルのプロモカードが付いてくる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）