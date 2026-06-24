声優・伊藤彩沙の写真集『アヤサージュ』が、2026年6月24日にKADOKAWAから発売された。

【写真】黒いシックな衣装も 『アヤサージュ』収録カット

伊藤は、『BanG Dream!』シリーズ（市ヶ谷有咲役）、『メダリスト』（鹿本すず役）、『ウマ娘 プリティーダービー』（ヴィブロス役）、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』（花柳香子役）など数多くの作品に出演してきた。

自身3冊目の写真集となる本作の撮影はシンガポールとインドネシア・ビンタン島で行われた。前作『HONEY』で見せた等身大の愛らしさから一歩進み、20代ラストというタイミングだからこそ切り取れた新たな表情が収められている。大人になったからこそ生まれる余裕や色気の中に、彼女らしいチャーミングさや柔らかさが残る作品になっている。

あわせて、本作の発売記念イベントも東京・大阪にて開催。一部を除き売り切れとなっているため、詳細は作品公式のXアカウント（@ayasa_photobook）などを要チェック。

■伊藤彩沙コメント3冊目の写真集ということで、撮影に向けてボディメイクを頑張ったり、今の私が一番表現したい「オトナカワイイ」魅力を追求したりと、こだわりをたっぷり詰め込みました。少し背伸びをした表情から、素の自分まで、20代ラストの伊藤彩沙の挑戦をぜひ受け取っていただけたらうれしいです。

（文=リアルサウンド ブック編集部）