蛭塚都の漫画『24時間界隈』が、2026年6月24日より「コミックDAYS」（講談社）にて連載を開始した。

【画像】新連載『24時間界隈』

本作は、24時間無休のコンビニを舞台にした“超・日常”コメディ。コンビニで働く桜井を主人公に、深夜に来店する客や新規アルバイト、次々と運ばれてくる商品を待ち受ける日々が描かれる。奇妙な出来事や怪しげな来店者、シフトを共にする店員たちの謎のノリなど、思いがけないものも訪れてくる。すべての人に自由に開かれた場所「コンビニ」を舞台に、「いつも」の角度が変わるコンビニ劇場が展開される。

今年1月に完結した前作『さよならダイヤモンド』（小学館）では「探偵事務所」を舞台にしたアラサー女性3人の友情が軸に物語が繰り広げられた。今作では老若男女、人獣草木に至るまで、悲喜こもごものドラマが描かれそう。毎週水曜日正午更新。

連載（配信）開始にあたり、蛭塚は自身のX（@hl_twn）にて描き下ろしのイラスト共に「汝、コンビニを愛せよ！！」と意気込みを発信している。

（文=リアルサウンド ブック編集部）