ジェットスター・ジャパン、国内13路線とアジア2路線でセール開催 片道3,820円から
ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を6月25日正午から30日午後4時59分まで開催する。
国内13路線とアジア2路線が対象で、片道運賃は国内線3,820円から、国際線9,380円から。搭乗期間は7月3日から12月17日まで。アジア路線は日本発のみ対象となる。
設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。
・東京/成田発着
大阪/関西（3,820円）、札幌/千歳（4,290円）、高松・松山（4,390円）、福岡（4,490円）、旭川（5,190円）、鹿児島（5,360円）、熊本（5,390円）、大分（5,490円）、長崎（5,590円）、台北/桃園（9,380円）、高雄（9,990円）
・大阪/関西発着
東京/成田（3,820円）、札幌/千歳（5,390円）
・名古屋/中部発着
福岡（5,090円）
・その他
福岡〜札幌/千歳線（5,890円）