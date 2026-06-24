お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、かが屋・賀屋壮也をゲストに迎え「【激動】両親共に教師で真面目な幼少期を過ごしたかが屋賀屋壮也が相方と劇的な出会いを果たし芸人になり今に至るまでの半生【鬼越トマホーク】」と題した動画を公開した。

両親がともに教師だったという賀屋は「小学生のときは結構、勉強もできたんですよ。勉強もできて、スポーツも割とできてみたいな」と述懐。

つづけて「中学受験しました。私立の中学に入れさせてもらって。中高一貫校だったんですけど。そんとき、中学生になって。女子から、ちょっと嫌われてたんですよ」と振り返った。

賀屋は「その理由っていうのが…。うち、祖父母の家なんで、結構、古い家なんですよ。お風呂を薪で沸かすタイプの。じいちゃんが、お風呂を焚くときは薪を持ってきて、くべて、沸かしてくれてたんですけど。もちろん、煙が出るじゃないですか？煙突バーってあって煙が出るんですよ。その煙が子ども部屋に直撃してたんですよ。風呂を沸かすたびに、もう真っ白になったんですよ。そこに学生服とか置いて。そしたら、その燻されて…」と話した。

つづけて「（学生服が）燻製（くんせい）状態で学校に行って。薪で沸かすんで大変なんで。毎日、風呂入れないんですよ。２日に１ぺんとかで。その、汗の匂いが。汗の匂いとか混じって、僕、シャウエッセンの香りがした…。シャウエッセンて呼ばれてたらしくて。割と嫌われてて。女子とかに。やっぱり匂いとかに敏感じゃないですか？」と苦笑した。

良ちゃんが「匂いイジりは僕もやられたけど。やっぱり一生覚えてるよね？」と聞くと、賀屋は「一生覚えてます…。それも中高一貫だったんで。この後の５年間、もう終わったと思ってたんですけど。でも、高校に上がると、いじめとかダサいみたいな…。勝手に大人になっていくんですよ。僕は覚えてるのに。その子たちは、もう忘れてる」と振り返った。

さらに「高２、高３ぐらいのときかな？女子が。中１の時に悪口言ってた女子が『もう時効だと思うんだけど…』みたいな感じで動画を見せられたんですよ。女子３人が教室にいて…」と回想。動画には、女子が代わる代わる賀屋の悪口を言っていく様子が収められていたという。

「もう時効だと思うんだけど…って。（女子たちは）話したいぐらいの思い出話じゃないけど…。結構、本当にそこで大分と…。ちょっと、ひねくれちゃった感じはあるかもしれないです。トラウマできました。いまだに、制服でコソコソ３人で話してるとか、そういうシーンを見るとちょっとドキッとしますもんね。喫茶店とかで」と苦笑した。金ちゃんは「最低な奴らだな…。マジで。俺は許さない。そいつら…」と賀屋の痛みに共感して顔をしかめていた。