タレント安田美沙子（44）が23日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。「デートDV」について学んだ。

デートDV防止全国ネットワーク代表理事の阿部真紀さんによると「DVというのは一般的には夫婦間の暴力。結婚していない恋人同士の間での暴力を“デートDV”といいます」と解説した。

デートDVの種類は身体的暴力、精神的暴力、社会的暴力、性的暴力、経済的暴力に分類されるという。

くりぃむしちゅー上田晋也が「“私も実は束縛キツかったかな？”なんていうことした経験ない？」と質問すると、安田は「私昔キツかったかもしれないです」と答えた。

安田は「付き合った人のことを“絶対浮気してる”って思い込んじゃったりとか、不安になったりして。夜とかに電話つながらなかったら10回ぐらい連続でかけ続けるんです。出るまでかける。出なかったら朝方であろうが家まで行ったりしたりした」と語った。上田は「完全なデートDVだね」とツッコんだ。

安田は「結構お皿とかを床とかに、相手にはやらないですけど、床にやったりとかしてしまってたときもありました」と回想。上田は「この番組の男性版があったら今言ってると思う」とつっこんだ。

安田は「自分で気づかなかったんです。この番組するまで。“私、デートDVだったかも”って」と語った。

上田が「安田さんも自信がなくなっちゃうの？“彼氏に浮気されてしまう”とか、“他に女性を作るんじゃないか”とか」と聞くと、安田は「多分そうだと思います。自分のことを愛してるか不安になって、確かめたくなっちゃうみたいな傾向はあったかもしれないです」と語った。