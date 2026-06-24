その汗の悩み、実は「多汗症」かも? 約3割が仕事や私生活に支障を感じるも、約半数は「病院で治療できる」と知らず

その汗の悩み、実は「多汗症」かも? 約3割が仕事や私生活に支障を感じるも、約半数は「病院で治療できる」と知らず