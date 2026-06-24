川栄李奈、親友＆子供たちと作ったクッキー公開 ハプニングも明かす「売り物みたい」「子供たちのデコレーション可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の川栄李奈が6月23日、自身のInstagramを更新。親友や子どもたちと作ったクッキーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳2児のママ女優「色使いがカラフルで素敵」子供たちがデコレーションしたクッキー
川栄は「親友と子供たちと」とつづり、色鮮やかにデコレーションされた型抜きクッキーや犬の形をした可愛らしい絞り出しクッキーを披露。「下の子は飽きてクッキー折ってました 左手残っててよかったです」「黒のチョコペンが服について落ちませんでしたが とても楽しかったです」とクッキー作り中のハプニングも明かした。
この投稿にファンからは「型抜きクッキーの表情が可愛い」「色使いがカラフルで素敵」「器用で驚いた」「犬のクッキー売り物みたい」「めっちゃ上手」「子供たちのデコレーション可愛い」「美味しそう」「楽しんで作ったのが伝わってくる」「チョコは案外落ちないですよね」といった反響が寄せられている。
川栄は2019年に俳優の廣瀬智紀との結婚および妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の誕生を報告し、2026年4月10日に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳2児のママ女優「色使いがカラフルで素敵」子供たちがデコレーションしたクッキー
◆川栄李奈、親友＆子供たちと作ったクッキー公開
川栄は「親友と子供たちと」とつづり、色鮮やかにデコレーションされた型抜きクッキーや犬の形をした可愛らしい絞り出しクッキーを披露。「下の子は飽きてクッキー折ってました 左手残っててよかったです」「黒のチョコペンが服について落ちませんでしたが とても楽しかったです」とクッキー作り中のハプニングも明かした。
◆川栄李奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「型抜きクッキーの表情が可愛い」「色使いがカラフルで素敵」「器用で驚いた」「犬のクッキー売り物みたい」「めっちゃ上手」「子供たちのデコレーション可愛い」「美味しそう」「楽しんで作ったのが伝わってくる」「チョコは案外落ちないですよね」といった反響が寄せられている。
川栄は2019年に俳優の廣瀬智紀との結婚および妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の誕生を報告し、2026年4月10日に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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