ここまで変わる？フェイスラインがくっきり、“激痩せ”した韓国ベテランアイドルの近況

ボーイズグループSUPER JUNIORのシンドンが、ダイエット後に大きく変わったフェイスラインを公開した。

シンドンは6月23日、「暑い、暑い」「夕食を召し上がってください」とコメントし、写真を共有した。

【写真】シンドン、37kg減量で“別人級”に激変!?

写真の中のシンドンは、ドリンクカップを手にして飲み物を飲んでいる。「夕食を召し上がってください」とチキンの写真も追加したが、本人はチキンではなく飲み物を口にしており、ダイエットへの強い意志をうかがわせた。

特に、ダイエットに成功したシンドンは、以前よりも一段とシャープになったあごのラインと小さくなった顔で目を引いた。

（写真＝シンドンSNS）

最近、約37kgを減量したとされるシンドンは、肥満治療薬ウゴービを使用してダイエットを始めたものの、期待したほどの効果が見られず、生活習慣を変えることで減量を続けたという。

◇シンドン プロフィール

1985年9月28日生まれ。本名シン・ドンヒ。2005年にSUPER JUNIORのメンバーとしてデビューした。もともとコメディアン志望であったことからバラエティ番組で活躍を見せ、お茶の間のファンに笑顔を届けた。キレのあるダンスに定評があり、グループ内ではウニョクやドンヘと共にダンスメンバーとして知られる。