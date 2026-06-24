【漢字クイズ】「犢橋」の読み方は？「犢」が難しすぎる千葉県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「犢橋」はなんて読む？
「犢橋」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、千葉県にある4文字の地名です。
いったい、「犢橋」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こてはし」でした。
犢橋町は、千葉県千葉市花見川区に位置しています。
そんな花見川区には、水辺と緑に囲まれた花島公園があります。
四季の花々を楽しめる総合公園として親しまれているほか、健康づくり講習会や自然観察会など、地域に根付いたイベントも多く開催されているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『千葉市役所』
ライター Ray WEB編集部