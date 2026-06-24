ロッテの応援団長や楽天の応援プロデューサーを務めるなど、広くスポーツ界で「応援のプロ」として知られる作曲家・応援家のジントシオ氏（４６）が、春夏計７度の甲子園出場を誇る北陸（福井）のオリジナル応援歌を２曲制作。２３日は福井市内の同校で応援指導を行った。

同校からは５月末にオファーがあり、ともに疾走感にあふれた「北陸レッドスター」と「Ｂｅ ｓｔｒｏｎｇ 北高（ほっこう）」の２曲を提供。野球部員からのフレーズ「声の大きさは思いの大きさ」「妥協なく最後まで」「新たな伝説作れ」が歌詞に入れられるなど、選手たちの熱き思いが応援歌に込められている。「Ｂｅ ｓｔｒｏｎｇ〜」は同校のスローガンで、他の部活の応援歌でも使用される見通しだ。

ジン氏は「おかげさまで多くの学校の応援歌を作らせていただいてますが、皆さんからの意見を聞くことにより毎回新しい発見があります。応援練習の時の生徒の皆さんのうれしそうな顔を見て、この曲を作って良かったと思いました。歌詞の通り、北陸高校から全国に輝くスターが現れて欲しいと思います」と語った。燃えるメロディーで夏の福井が、さらに熱くなりそうだ。（加藤 弘士）