日本バレーボール協会は２４日、ネーションズリーグ（ＮＬ）の１次リーグ第２週フランス大会に出場する男子日本代表の登録メンバー１４人とリザーブ２人を発表した。主将の石川祐希（ジラート）、高橋藍（ルブリン）、西田有志（大阪Ｂ）、宮浦健人（名古屋）らが選ばれ、第１週の中国大会から計１６人は変わらなかった。ミドルブロッカー（ＭＢ）・高橋健太郎（愛知）とアウトサイドヒッター（ＯＨ）・甲斐優斗（大阪Ｂ）がリザーブ登録された。

ＮＬは１０日に開幕し、第１週の中国大会で世界ランク５位の日本は無傷の４連勝を飾った。１２日の第２戦では当時世界ランク１位の王者・ポーランドを１７年ぶりにフルセットで撃破。勢いそのままで臨みたい第２週のフランス大会では、日本時間同日午後８時半から同ランク９位のセルビアに、２７日未明にアジアのライバル・イラン、２８日未明に米国、２９日未明に同７位のフランスと４試合を行う。

９月のアジア選手権（福岡）で優勝すれば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を最短でつかむ。ＮＬでは２大会ぶりの表彰台入りで秋の大一番へ弾みをつけていく。

◆フランス大会の登録選手は以下の通り。

▽オポジット 西田、宮浦

▽ＯＨ 大塚達宣（ミラノ）、富田将馬（大阪Ｂ）、高橋藍、石川

▽ＭＢ 小野寺太志（サントリー）、山内晶大（大阪Ｂ）、西本圭吾（広島Ｔ）、エバデダン・ラリー（大阪Ｂ）

▽セッター 深津英臣（名古屋）、永露元稀（広島Ｔ）

▽リベロ 山本智大（大阪Ｂ）、小川智大（ルブリン）

▽リザーブ 高橋健太郎、甲斐