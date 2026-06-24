6月21日からスイスで行われているアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議に早くも暗雲が立ち込めています。最大の焦点はイランの核開発問題。



（アメリカ バンス 副大統領）

「イランがIAEAを再び自国に招き入れることに合意した。アメリカ国民にとって大きな節目であり、恒久的な非核化とイランの核開発計画を終わらせる第一歩だ」



アメリカのバンス副大統領は22日、イランが核開発問題をめぐり、IAEA＝国際原子力機関の査察を受け入れることに合意したと主張。査察は今週中にも始まるとの見通しを示しました。





しかし、イランメディアは交渉を知る関係者の話として、「イラン側は核問題についての交渉は行っておらず、新たな取り組みも受け入れていない」と伝えていて、双方の主張が食い違っているのです。これについて、23日、トランプ大統領は…。（アメリカ トランプ大統領）「彼ら（イラン）は間違っている。彼らも自分が間違っていることは分かっている。内部でそう言っていたし、我々も記録している。100％査察をする」イラン側が「間違っている」と説明し、「もし彼らが正しければ協議を今すぐ中止する」と述べました。協議の場で、何が起きているのか。元外交官で中東情勢に詳しい宮家邦彦氏は、「まだ序盤で煮詰まっていない」といいます。（キヤノングローバル戦略研究所 宮家 邦彦 理事･特別顧問）「これは情報戦だと思ってください。何一つ決まっていないんですよ。食い違ってないんですよ。イランは核の問題を話し合うつもりはないんです、早い段階で。ですから、覚書の中にも核兵器はつくらないとしか言ってなくて、詳細は全部最終合意に先送りしてるわけですよね。イラン側としては最も重要な要素が核の問題ですから、できるだけ最終的な合意ができるまで、譲歩する内容については言いたくない。一方、アメリカはとにかく『核を持たせない』と言っていて、『うまくいっている』と…こう言いたたい。実態はまだまだ詰まっていないというものだと思います」実際にアメリカ国内では、イランへの対応を巡り与党･共和党内でも反発が強まっています。アメリカ連邦議会上院は23日、イランに対する軍事行動の停止を求める法案を賛成50、反対48の賛成多数で可決しました。与党共和党から4人が造反し、賛成に回ったかたちです。イランに対する戦争への不満を表す決議案を上下両院で可決したのは初めてで、 アメリカメディアは、「連邦議会による最も強い反発」だと伝えています。果たして交渉期限である60日間で最終合意に至るのでしょうか？（キヤノングローバル戦略研究所 宮家 邦彦 理事･特別顧問）「永久にやるとは思いませんけれども、おそらく60日で終わることはないですね。ガザの停戦交渉、覚えてますか。第1段階と第2段階に分かれてて。第1段階は確かに終わりましたよ。ハマスはもう攻撃してない。でも小競り合いはありますよね。こっちも同じですよ。（アメリカとイランの交渉は）間違いなく延長になると思います。かといって、戦争もできない、平和にもならない、非常に中途半端な状況が、ヤキモキする状況が、まあ何か月か続くかもしれませんね」では、交渉が長引く場合、再び戦闘が始まる可能性はないのでしょうか？トランプ大統領は、17日には「60日以内に最終合意に至らなければ再び爆撃する」と警告していますが…。（キヤノングローバル戦略研究所 宮家 邦彦 理事･特別顧問）「戦闘を仮にやってもね。じゃあイランは屈服させられるか。絶対に譲歩しないです。もし次にやるとしたら、もう地上戦しかないんです。地上戦をやったらですね、イランのような地形で、そしてイランのような人口9000万超えてるわけでしょ。しかも宗教的な熱情で戦う人たちがいる。これはね、おそらくイラク戦争の比じゃない大きな犠牲と長い時間がかかります。となると、もう選択肢としてはアメリカにはもう和平しかない」一方で、アメリカ国内では、戦闘終結の覚書の内容についてイランへの譲歩が多いと批判も相次ぎ、「最悪の外交」という声も上がっています。交渉はどちらが優位なのでしょうか。（キヤノングローバル戦略研究所 宮家 邦彦 理事･特別顧問）「どちらかというと6対4、7対3でイラン側が優位に立っていると思います。アメリカが一番合意したい。ひとつはアメリカの国内、特に石油が、どんどん値段が上がっていて、そしてガソリン価格が1ガロンあたり4ドル超えた。そうするとインフレになるし、そして第2に、中間選挙が11月にあるわけですから、その悪影響が嫌。イランについては決して今でも強いわけではない、相当打ちのめされてはいるんですけれども…。ホルムズ海峡は自主的に支配できるような状況だし」