マイリトルボックスの夏特大号♡バカンス気分を叶えるご褒美アイテムが満載

パリ発のサブスクリプションサービス「My Little Box（マイリトルボックス）」から、夏を彩る特大号「HOUSE OF THE SUN」が登場しました♡太陽の光が降り注ぐバカンスシーズンをイメージし、セルフケアコスメや旅行にも活躍する雑貨を詰め込んだ特別な内容が話題に。好評につき完売となりましたが、現在は数量限定の「初回キット」が販売中。この夏をもっと心地よく楽しむための注目アイテムをご紹介します。

夏気分を盛り上げる豪華特大号

「HOUSE OF THE SUN」をテーマにした夏の特大号は、初夏の旅行やお出かけシーンを彩るアイテムが勢ぞろい。

【夏の特大号】

価格：7,160円（税込・送料無料）

＜Beauty Cosmetics＞



・MEMEME モイストブーストシャンプー

・MEMEME モイストブーストトリートメント

・matomageHOMME ヘアスティックワックス

・matomageHOMME ポイントデザインスティック

・LUMIURGLAS ベルベットライナーまたはスキルレスライナー

・LUMIURGLAS ベルベットアイブロウ



・POLAB.A ローションイマース、B.Aミルクフォーム、ディエムクルールカラートリックプライマー、ディエムクルールカラーブレンドグローファンデーションNの4アイテムより2点

＜My Little Box Original.＞

・デュオポーチ

・ヘアブラシ

ピンクを基調としたデュオポーチは、XLサイズとSサイズのセット。旅行中の荷物整理にも便利で、見た目の可愛さにも心がときめきます♡

LUNAの限定セットが登場！ハート指パフ付きカラーコンシーラーに注目

夏のセルフケアを彩るコスメたち

特大号には、湿気が気になる季節のヘアケアやメイクアップをサポートする実力派アイテムをセレクト。

MEMEMEのシャンプー＆トリートメントはうるツヤ髪へ導き、matomageHOMMEシリーズは気になるアホ毛や前髪をスマートに整えてくれます。

さらにLUMIURGLASのアイライナーやアイブロウ、POLAのスキンケア＆ベースメイクアイテムなど、毎日の美容時間をアップデートしてくれるラインアップも魅力。

忙しい夏でも手軽に美しさをキープできます♪

限定販売中の初回キットにも注目

【初回キット】

価格：3,580円(税込)

夏の特大号完売後に登場した「初回キット」は、初めて利用する方にもぴったりな内容です。

＜Beauty Cosmetics＞

・MEMEME モイストブーストシャンプー

・MEMEME モイストブーストトリートメント

・LUMIURGLAS ベルベットライナーまたはスキルレスライナー

・LUMIURGLAS ベルベットアイブロウ

＜My Little Box Original.＞

・バニティバッグ

・ヘアクリップ

・ネイルケアキット

大容量のバニティバッグやビタミンカラーのヘアクリップなど、夏のおしゃれを盛り上げる雑貨も魅力。販売価格以上の満足感が期待できる内容です。

この夏だけの特別なボックスを楽しんで♡

毎日の暮らしに小さなときめきを届けてくれるマイリトルボックス。

今回の夏コレクションは、美容もファッションも旅行気分も楽しみたい女性にぴったりの内容です♡

特大号は完売となりましたが、限定初回キットはまだ手に入るチャンス。自分へのご褒美としてはもちろん、大人の夏支度にもおすすめです。