活発な梅雨前線の影響で、四国地方でも大雨になっています。いまの高知市内の様子を伝えてもらいます。

高知市の中心街からお伝えします。1時間ほど前より雨脚が強まっています。そして雨粒も大きくなり、視界が悪くなっている印象です。

道路を走る車があげる水しぶきも、1時間程前よりかなり高くなり、車が通過する際もザーッという大きな音を立てています。

商店街はアーケードとなっているのですが、傘を折りたたんで信号を待つ人の姿であったり、傘をさしている人が駆け込んでこのアーケード内に入っていく姿が見られます。

高知県内は前線の影響で大気の状態が非常に不安定となり、各地で強い雨が降り続いていて、24日午後4時までに黒潮町・佐賀で157ミリ、土佐清水市・三崎で134.5ミリなど、県西部を中心にまとまった雨量となっています。

高知県西部を走る土佐くろしお鉄道では、雨量が規制値に達したため、一部区間で午後2時半以降、列車の運転を見合わせています。

気象台によりますと、24日、県内で予想される1時間の雨の量は多い所で東部が60ミリ、中部で50ミリ、西部で30ミリ。25日午後6時までの24時間の雨の量は、多い所で中部、東部で250ミリ、西部で150ミリとなっていて、低い土地の浸水や川の増水、そして土砂災害に十分注意が必要です。