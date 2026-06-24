スバル「レヴォーグ」改良への反響とは

スバルは2026年6月4日、ステーションワゴン「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。今回の一部改良モデルに対して、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

レヴォーグの初代モデルは、2014年に登場しました。日本の交通環境で取り回しのしやすいボディサイズとしながら、積載性に優れたカーゴルームと、ゆとりある室内空間を兼ね備えたスポーツツアラーとして展開されました。

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現行モデルは、2020年に登場した2代目モデルです。

ボディサイズは全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mm、ホイールベース2670mmです。

エクステリアは、立体的なヘキサゴングリルやシャープなヘッドランプを採用し、スポーティさを表現。インテリアでは、11.6インチのセンターインフォメーションディスプレイなどを備えたデジタルコクピットが採用されています。

パワートレインは、全てのモデルで1.8リッター直噴ターボエンジンを搭載。駆動方式はAWDです。

安全性能として、360度センシングを実現した新世代アイサイトを標準装備。さらに、より高度な運転支援を行うアイサイトXには、渋滞時のハンズオフアシスト機能などが搭載されています。

フルモデルチェンジ以降、レヴォーグは2021年に2.4リッター直噴ターボエンジンを搭載したハイパフォーマンスモデルを追加するなど、進化を続けてきました。その後も特別仕様車の追加や一部改良が行われています。

今回の一部改良では、走行性能においてSI-DRIVEの全モードで加速レスポンスが向上しました。特にSモードでは、アクセル操作に応じて走りの特性を瞬時に変化させる新たな制御が取り入れられています。

コーナーの立ち上がりなどではリニアな加速感となる一方で、穏やかな操作時にはIモード相当の特性へ切り替わるなど、状況に応じた走りが可能となりました。

機能面では、コネクティッドサービスにハザード点滅機能が追加され、駐車場などで車両位置を確認しやすくなりました。内装においても、「STI Sport EX」以外のグレードでステアリングホイールなどにブラックステッチが採用されています。

このほか、高効率オルタネータの採用やエンジンオイルの変更、電気負荷低減の対策などによってカタログ燃費も向上しており、WLTCモードは従来モデルの13.5km／Lから13.8km／Lへと改善しています。

現在のグレード展開は、ガソリンモデルの「Smart Edition EX」から、RECAROシートを備えた「STI Sport R-Black Limited」まで用意されています。

また、今回の発表には、2.4リッターターボモデルに関する情報が含まれていません。公式サイト上からも記載がなくなっており、1.8リッターターボモデルに統一された模様です。

価格（消費税込）は、363万円から468万6000円です。

今回発表されたレヴォーグについて、販売店の担当者は次のように話します。

「ご購入いただくお客様は30代後半から40代の方が多い印象を受けます。レヴォーグをお選びいただく方は、荷室の広さとアイサイトによる安全性能の高さを評価されることが多いです。

平日は仕事だが休日に趣味のキャンプにお出かけされるというお客様は『後ろの荷室部分に十分な容量があって、キャンプ用品も余裕を持って載せることが出来るのが良い』と評価されていました」

さらに、最新モデルならではの反響について次のように話します。

「その他にも実際に試乗して頂いたお客様は、今回の一部改良によってSモードの制御の変化を試乗で実感してご購入いただいたお客様もいらっしゃいます。

通勤で乗られるというお客様は『よく高速道路が渋滞することがあるが、加速がとてもスムーズに行うことが出来てとても快適になりそうだ』と評価をしていただきました」

一部改良を受けたレヴォーグは、高い実用性や進化した走行性能が支持されているようです。