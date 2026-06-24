佐藤友祐、30歳の節目にベトナムで魅せる“研ぎ澄まされた色気”！　最新写真集が9月刊行へ

俳優・佐藤友祐の写真集が、9月17日に主婦と生活社より発売される。

【写真】タンクトップ姿の佐藤友祐

本写真集は、30歳という節目を迎えた佐藤を、ベトナムでオール撮り下ろしで収録した一冊。異国の熱気のなかで切り取られた飾らない素顔や、研ぎ澄まされた色気が収められている。撮影はSASU TEIが担当。A4判・112ページで、価格は3500円（税込）。

佐藤友祐は1996年6月11日生まれ、北海道出身。2014年からダンスボーカルグループ「lol-エルオーエル-」のメンバーとして活動し、2025年のグループ解散後は俳優としてソロ活動に専念している。現在はドラマ『フェイクファクトリップス』でW主演を務めている。

写真集の発売にあわせて、特典やイベントも複数用意されている。8月9日と10日には、win2winでの事前予約購入者を対象とした「事前予約どりオンラインサイン会」を開催。9月19日には浅草橋ヒューリックホールにて「写真集発売記念お渡し会イベント」を実施する。お渡し会は1冊券・3冊券・5冊券の3種類が用意され、券種に応じてサイン入り写真集や本人との2ショット撮影などの特典が付く。会場限定の物販も予定されている。

また、楽天ブックスとセブンネットショッピングで購入した読者には、それぞれオリジナルポストカード1種が特典として付属する。絵柄は店舗ごとに異なり、決定次第発表される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）