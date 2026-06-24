カプコンのゲームソフト『大神』の発売20周年を記念し、設定画集『大神繪草子 絆 ～大神設定画集～』の完全復刻版が7月30日に双葉社より発売される。

【写真】『大神繪草子 絆 ～大神設定画集～』完全復刻版

『大神』は2026年4月20日にリリースから20周年をむかえたカプコンのアクションアドベンチャーゲーム。日本画のようなタッチで表現された和の世界を舞台に、“大神”アマテラスとなって数多の生命を取り戻す冒険へ挑む内容となっている。爽快なアクションゲームの楽しさやキャラクターを成長させてゆく楽しさに加え、独自のゲームシステム“筆しらべ”により困難を乗り越える楽しさがプレイヤーを待っているという。

独創的な世界観や心温まるストーリーを持つ本作は、発売から20年近くを経た現在も世界中のゲームファンから愛され続けており、昨年には『大神 完全新作』プロジェクトも発表された。

今回復刻される『大神繪草子 絆 ～大神設定画集～』は、『大神』の独自の世界観の設定がくまなく網羅された一冊。発売当時ファン必携のアイテムとして刊行されたものの、長らく入手困難となっていた。20周年という節目のタイミングで復刻が実現する。

なお本書は、2006年9月にカプコンが発行した書籍の復刻版であり、同様の内容となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）