LINEマンガ「キャラチャット」第3弾に『入学傭兵』帯刀壮馬が登場　30話無料キャンペーンも

電子コミックサービス「LINEマンガ」のAIキャラクター会話機能「キャラチャット」の第3弾キャラクターとして、『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun）の帯刀壮馬が追加された。

【写真】帯刀壮馬と会話ができる「キャラチャット」

「キャラチャット」は、AI技術を用いて人気オリジナル作品のキャラクターと会話ができる機能。2026年2月の登場以降、累計メッセージ件数は1,000万件を突破し、利用ユーザーの翌日継続利用率も80％を超えるなど、キャラクターとの会話を日課として楽しむスタイルがユーザーに定着しているという。

「キャラチャット」では原作とは異なる世界線での会話を楽しむことができ、元傭兵の最強高校生である帯刀壮馬の日常を垣間見ることができる。

帯刀壮馬は『入学傭兵』に登場する元傭兵の高校3年生。常に冷静で高い戦闘能力を持つ一方で、家族や仲間への愛情は深いキャラクターとして描かれる。原作は、8歳の頃に飛行機事故で唯一生き残った帯刀壮馬が、10年間の傭兵生活を終えて故郷に戻り、2歳年下の妹とともに高校3年生として入学するアクション作品。

あわせて、追加を記念したキャンペーンも開催される。6月24日から7月7日23時59分まで、『入学傭兵』が30話まで無料話増量となり、さらに「\0パス」の対象作品となる。

「キャラチャット」は「LINEマンガ」アプリ内「マイメニュー」内の「イベント・アイテム」から「キャラチャット」へ進むことで利用できる。保有メッセージの回数分、キャラクターとの会話を楽しめる仕組みで、ミッションのクリアで無料メッセージの獲得が可能なほか、マンガコインを消費してメッセージを購入することもできる。利用にはLINEログインと、「LINEマンガ」アプリver26.01.20以上が必要となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）