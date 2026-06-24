AKB48佐藤綺星らが飾る『アップトゥボーイ』40周年記念号発売　渋谷でサイン入りパネル展も

雑誌『アップトゥボーイ vol.364』（6月23日発売／ワニブックス）の表紙＆巻頭グラビアにはAKB48の佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、伊藤百花、川村結衣が登場する。

【写真】佐藤綺星×秋山由奈×八木愛月×伊藤百花×川村結衣のカット

同号は『アップトゥボーイ』40周年記念号の第5弾。結成21周年を迎えたAKB48から、現在のグループを代表する5名が表紙を飾る。

巻頭グラビアは3つの衣装で構成。AKB48のアイコンともいえる制服衣装、ナチュラルな部屋着、そして白ドレスと、それぞれ異なる魅力を切り取った20ページにわたる内容となっている。

また、本誌連載で毎号フィーチャーしているAKB48の倉野尾成美が、ロンググラビアとTSUTAYA限定版の表紙に登場。夕暮れ時にスーパーへ立ち寄り、家路につくというシチュエーションで、オフモードの素顔をとらえている。

あわせて、AKB48特集号を記念したパネル展「AKB48×『アップトゥボーイ』パネル展」の開催も決定。HMV&BOOKS SHIBUYAのレジ前POPUPスペースにて、6月23日から7月5日まで実施される。会場では直筆サイン入りパネルの抽選プレゼントなどの特典が用意される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）