櫻坂46中嶋優月＆村山美羽が『B.L.T.』8月号表紙に登場　“みゅーづ”の関係性に迫る1万字インタビューも

エンタメ誌『B.L.T.2026年8月号』（東京ニュース通信社）が6月26日に発売。表紙・巻頭には櫻坂46の中嶋優月と村山美羽、裏表紙・中面には小島凪紗が登場する。

【写真】“みゅーづ”の関係性を切り取ったカットが満載

中嶋と村山は、日本マクドナルド「サムライマック」のWeb CMや、Leminoで配信中の櫻坂46三期生ドラマ「路地裏ホテル」で共演。2人の名前を掛け合わせた“みゅーづ”の愛称で親しまれてきた。今回はその関係性をグラビアとして展開。

グラビア前半では、ビスケットを分け合ったり談笑したりする自然体の姿を、後半では荒々しい岩場と海を背景にした内に秘めた強さやクールな表情を切り取った。互いの手を取り合いながら岩場を歩く姿や、体を寄せて遠くを見つめる表情が収められている。

1万字超えのインタビューでは「美羽がいてくれると『大丈夫だ』って思える」「優月ちゃんといると謎の自信が生まれる」と語る2人が、その特別な関係性について告白。「14th Single BACKS LIVE!!」で座長を務めた村山の葛藤と成長、三期生11人の関係性、四期生への思い、二期生からバトンを受け継ぐ現在の胸中までを語っている。

裏表紙と中面グラビアには、15thシングルで初選抜入りを果たした小島凪紗が登場。インタビューでは初選抜入りを果たした15thシングルへの思い、「より人間らしく、よりアイドルらしく」という自身のアイドル観、「櫻坂46に加入して、“心の皮膚”がどんどん強くなった」と語る4年目の現在地などを語っている。

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会～gravure à la mode～」には、グループ最年少の川端晃菜が登場。今回のテーマは「無敵」で、この春高校生になったばかりの15歳が放つ自由でまっすぐな輝きを、多彩なシチュエーションで切り取った。

僕が見たかった青空からは、工藤唯愛がソロ初登場する。6thシングル「視線のラブレター」収録の雲組楽曲「虹を架けよう」で八重樫美伊咲とのWメインメンバーを務め、7thシングル「あれはフェアリー」収録の雲組楽曲「カイロに月」でメインメンバー、最新シングル「FUNKY SUMMER」では全員楽曲のフロントに抜擢されるなど存在感を増している16歳の美しさと儚さをポートレートに収め、北海道から上京して3年の率直な気持ちを語るインタビューも掲載。

STU48からは、原田清花が2度目の登場。撮影陣が広島を訪れ、海を望む港や路面電車などのロケーション、レトロな喫茶店でゆったりと撮り下ろした。

AKB48研究生連載には21期生の森川優が登場。8月19日に68thシングル「好きish」をリリースするAKB48の中で、昨年12月の加入直後から注目を集める18歳を「映画のヒロイン」に仕上げ、メイクやスタイリングも女優モードで撮り下ろしている。48問48答のアンサー企画も収録する。

7月20日に放送開始するドラマ「GTO」（カンテレ・フジテレビ系）に生徒役として出演する女優・稲垣来泉、大島美優、北里琉、堀口真帆をピックアップ。現役女子高生の4人による座談会では、「“GTO”にかけて4人のユニット名を作ると？」という問いに「O（オレ達）K（カワイイ）E（エブリディ）」と回答するなど、和やかなムードで進行した。

9月21日に東京・カナデビアホールにて結成10周年ライブを控えるTask have Funより、里仲菜月がB.L.T.に初登場。7月11日には東京・日暮里ネコシアターで「Task have Fun 里仲菜月 生誕祭2026」も控えている。

7月14日に日本青年館ホールで12周年ライブ「ニューレジェンドインサマー！」を開催する虹のコンキスタドールからは、サブリーダーの尾林結花が水着グラビアで初登場。綺麗な自然光が差し込むハウススタジオで撮影が行われた。

また「ミスマガジン2023」でミスヤングマガジンを受賞し、俳優・タレントとして活躍する松田実桜もB.L.T.に初登場。元気な笑顔からしっとりとした視線まで多彩な表情を披露している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）