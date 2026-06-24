【ママのベストバイ！夏編】わははは、覚悟！梅雨のダニを一網打尽【第7話まんが】#ママスタショート
「過去の私、なんでもっと早く買わなかったの！？」と思わず言ってしまうアイテムはたくさんありますよね。今回は、自分だけの秘密にするにはもったいないと寄せられた、ママたちのベストバイを紹介します。
今回は、夏に増殖するにっくきアイツらを一網打尽にしたママのベストバイ・アイテム。
梅雨頃に戦いがヒートアップする因縁の【ダニ】。布団やソファなど、あっちこっちに巣食うダニども！ 梅雨あたりになると増殖しまくるわ、アレルゲンになるわ、刺してくるわと、もう憎くて仕方ない！
そんなママの救世主的ベストバイアイテムは【布団クリーナー】。
強力な吸引力に軽量設計＆簡単操作。その上お手入れ簡単＆コンパクト収納。あれワタシ、また神に出あってしまった……？
ママ「こうしてくれるわぁぁ！ わはははは！」
ダニちりセンサーの反応をキャッチしダニに突撃！ 高らかに響くママの声。なんだか楽しそう？ ちょっとしたストレス解消にもなりそう。梅雨時以外も使えるのからありがたぁ〜い。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、夏に増殖するにっくきアイツらを一網打尽にしたママのベストバイ・アイテム。
梅雨頃に戦いがヒートアップする因縁の【ダニ】。布団やソファなど、あっちこっちに巣食うダニども！ 梅雨あたりになると増殖しまくるわ、アレルゲンになるわ、刺してくるわと、もう憎くて仕方ない！
強力な吸引力に軽量設計＆簡単操作。その上お手入れ簡単＆コンパクト収納。あれワタシ、また神に出あってしまった……？
ママ「こうしてくれるわぁぁ！ わはははは！」
ダニちりセンサーの反応をキャッチしダニに突撃！ 高らかに響くママの声。なんだか楽しそう？ ちょっとしたストレス解消にもなりそう。梅雨時以外も使えるのからありがたぁ〜い。
みなさんのベストバイも、よかったら教えてくださいね！
原案・ママスタ 編集・編集部